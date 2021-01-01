3 خطوات لتخزين العصير بأمان في الفريزر بدون تغير طعمة



خطوات لتخزين العصير بأمان في الفريزر خطوات لتخزين العصير بأمان في الفريزر

مع تغير الفصول والمواسم واختفاء بعض أنواع الفاكهة يتجه الكثيرون لتخزين العصائر بكميات كبيرة لتكفى أطول فترة وقد تكون المشكلة الأكبر في تخزين الفاكهة عصير هي تغير طعم ورائحة العصير مع طول فترة حفظه في الفريرز مع الأطعمة الأخرى خلال شهور، لهذا سيقدم لكم موقع سفرة حل لهذه المشكلة في 3 خطوات فقط.



ترتيب الفريزر



تقسيم الطعام في الفريزر يحافظ على رائحة ونكهة الأطعمة والعصائر المخزنة حتى لا "يكرف" أحدها.

ويجب أن تكون عبوات العصير والفاكهة في رف منفصل بعيد عن اللحوم والخضروات المخزنة وخاصة الثوم تجنباً لتلف رائحة العصائر.



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نوعية العصيرالعصائر ذات الروائح النفاذة مثل الجوافة والمانجو يجبى حفظها منفصلةً بعيداً عن الأطعمة الأخرى لمنع اختلاط الروائح التي تتلف المذاق فيما بعد.عبوات التخزين- يفضل تخزين العصائر الطازجة في عبوات زجاجية لحمايتها من التفاعل أو التأكسد، وتُملَأ العصائر حتى آخر فوهة العبوة مع ترك مسافة بوصة واحدة من الأعلى حتى تسمح بالتمدد خلال التجمد في الفريزر دون أن تنفجر العبوة.- ويمكن سكب العصير في قالب مكعبات الثلج ثم يوضع في الفريزر وبعد تجمده توضع المكعبات في كيس بلاستيكي في الفريزر وتستخدم فيما بعد حسب الحاجة.ويجب تفريغ الهواء من الكيس البلاستيكي عند حفظ مكعبات العصير وغلق الأكياس جيداً، مع ضرورة تجميع أكثر من كيس داخل عبوة طعام كبيرة وتغلق بإحكام لمنع تسرب الروائح النفاذة من الطعام المخزن في الفريزر.فوائد الفاكهةالفواكه والخضروات من الاشياء الاساسية التي يجب تناولها، وكشفت الدكتورة سهام سوقية، استشاري التغذية العلاجية، عن أهمية الالوان الطبيعية التي توجد في الخضروات والفاكهة.وتابعت سهام سوقية، خلال منشور على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن هذه الالوان الطبيعية الموجودة في الخضار و الفواكة هي دلالة على مضادات الأكسدة المفيدة جدًا و الفعالة منها ::- أنثوسيانين- بيتاكاروتين- كلوروفيل- لايكوبينوأضافت استشاري التغذية العلاجية، أن هذة الالوان لها فوائد عديدة على الصحة مثل :- تحسين أداء الجهاز الهضمي- دعم الجهاز المناعي- الوقاية من السرطان- مفيدة لسلامة القلب وصحة الشرايين- مهمة لصحة الجلد