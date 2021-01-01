3 أفكار مكياج جريئة ومميزة على طريقة النجمة بريانكا شوبرا



أفكار مكياج جريئة أفكار مكياج جريئة

لا تتوقف النجمة العالمية بريانكا شوبرا جوناس عن طرح كل ما هو جديد في عالم الموضة والجمال، من الففساتين الشفافة للساري الهندي الذي يعبر عن قوميتها وأصولها الهندية، بالإضافة إلى لوحات مكياج مميزة وجريئة تقدمها بشكل مستمر، كل هذا يجعلها تجلس كإحدى ملكات الموضة والجمال في العالم يتبعها الملايين حول العالم لكي يستلهموا من أسلوبها ما يناسبهم.



وفي هذا التقرير نقدم لكِ أجمل 3 أفكار مكياج تعتمد عليها بريانكا شوبرا، تتميز بالجرأة والبساطة أيضا، كما أنها سهلة التنفيذ مما يجعلها خيارا مفضلا لك في المناسبات.





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مكياج للسهرات على طريقة بريانكا شوبراهذا اللوك مثالي للسهرات الرسمية أو حفلات العشاء أو خروجات ما بعد حفل الزفاف.كيفية تطبيقه بسهولة:الخطوة 1: جهزي بشرتك باتباع روتين تنظيف مثالي للبشرة.الخطوة 2: استخدمي البرايمر.الخطوة 3: باستخدام كريم الأساس غير اللامع، قومي بإنشاء قاعدة غير لامعة.الخطوة 4: قومى بتغطية الهالات السوداء والعيوب إذا لزم الأمر.الخطوة 5: اختاري ظل عيون ذهبي لتغطية جفونك، ولا تهملي الزوايا الداخلية لعينيك.الخطوة 6: احصلي على ظلال عيون معدنية لإبراز جفونك.الخطوة 7: مشطي حاجبيك وغطي الفجوات ببودرة أو قلم حواجب.الخطوة 8: حسني رموشك باستخدام الماسكارا المقاومة للماء.الخطوة 9: قومي بطلاء خدودك باستخدام أحمر الخدود الوردي.الخطوة 10: ضيفي طلاء الشفاه الوردي، وبعض الهايلايتر الوردي على عظام الوجه.الخطوة 11: ضعي بودرة التثبيت على وجهك ورقبتك لتثبيت المظهر أطول فترة ممكنة.مكياج لسهرات الأصدقاءهذا اللوك لبريانكا شوبرا سيكون مثالى لسهرات الأصدقاء أو الحفلات .كيفية تطبيقه بسهولة:الخطوة 1: نظفي بشرتك جيدا ورطبيها، لتكون جاهزة.الخطوة 2: ضعي البرايمر على وجهك.الخطوة 3: ضعي كريم الأساس غير اللامع.الخطوة 4: قومى بإخفاء الهالات السوداء والعيوب إذا لزم الأمر.الخطوة 5: ضعي ظلال عيون كريمي خوخي على جفونك.الخطوة 6: احصلي على ظل عيون لامع ذهبي اللون لخلق تأثير متوهج.الخطوة 7: حددي رموشك باستخدام الماسكارا المقاومة للماء.الخطوة 8: اهتمي بملء حاجبيك.الخطوة 9: قومي بتلوين شفتيك بأحمر الشفاه البرتقالي المحمر.الخطوة 10: قومي بإنهاء مظهرك باستخدام بودرة التثبيت.مكياج للمناسبات غير الرسميةالخطوة 1: اتبعي روتين تنظيف البشرة لتكون جاهزة للمكياج.الخطوة 2: ضعي البرايمر على بشرتك.الخطوة 3: حافظي على بشرتك غير لامعة باستخدام كريم الأساس.الخطوة 4: قم بإغلاق الهالات السوداء والعيوب إذا لزم الأمر.الخطوة 5: باستخدام الكحل الأسود، احصلي على تأثير عين سموكي.الخطوة 6: احصل على ظلال عيون معدنية لإبراز جفونك.الخطوة 7: حددي رموشك باستخدام الماسكارا المقاومة للماء.الخطوة 8: مشطي حاجبيك واملأيهما بقلم رصاص.الخطوة 9: قم بإبراز كل من عظام الحاجب، والزوايا الداخلية لعينيك، ومنطقة عظام الوجنتين المرتفعة.الخطوة 10: ضعي أحمر الخدود على عظام وجنتيك.الخطوة 11: ضعي طلاء الشفاه الوردي، ولا تنسي بودرة التثبيت .