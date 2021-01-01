رولز رويس تعد ضمن قائمة أفضل سيارات العالم التي تضم العديد من المركبات النادرة والأخرى الفارهة وتقدر بملايين الدولارات، وهناك علامات تجارية هي الأشهر في عالم الرفاهية، ومن بينها العلامة التجارية رولز رويس.
وهناك طراز يعتبر هو الاغلى على مستوى العالم من ضمن تشكيلة رولز رويس، وهو بوت Boat Tail، والذى يقدر ثمنه بقرابة 28 مليون دولار ، والذى يعتبر أمرا مثيرا للجدل.
سبب ارتفاع ثمن رولز رويس بوت Boat Tail
وقال المصمم العالمي “فرانك ستيفنسون”، إن ثمن السيارة رولز رويس بوت Boat Tail المثير للجدل يرجع بسبب تصميمها الفاره، حيث قام بتحليل الشبكة الخاصة بالواجهة الأمامية، والتى أكد أنها تحتوي على نفس الشرائح الرأسية التي ظهرت عليها طرز Rolls-Royce الأخرى على مدار عقود.
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التعليقات على 28 مليون دولار.. لماذا تستحق رولز رويس Boat Tail هذا المبلغ؟
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