10 نصائح لمساعدة طفلك للتعامل مع «التنمر»

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مساعدة طفلك للتعامل مع «التنمر»

التنمر، أحد المشكلات التي يتعرض لها الكثير من أطفالنا، دون معرفة لكيفية التعامل مع «المتنمر»، ما يتطلب منك الوقوف على بعض النقاط والحديث مع طفلك الذي يتعرض للتنمر، لمواجهة تلك المشكلة دون أن تؤثر على حالته النفسية.

ويتطلب علاج مشكلة التنمر عند الأطفال إجراءات من المجتمع بأكمله ومعالجة عاجلة لها لأنه يمكن أن يعرقل تعليم الطفل وحياته الاجتماعية وتؤثر على مستقبله، ويجب تقديم الدعم لأولئك الذين يتعرضون للتنمر، وللمتنمر نفسه.وفي السطور التالية، نستعرض بعض النصائح التي يمكنك ان تساعدي بها طفلك الذي يتعرض للتنمر، ومنها:

-انصحي طفلك بتدوين وقائع التنمر التي يتعرض لها بالتاريخ وما حدث.

- تواصل مع الجهات الملائمة.

- احصل على المساعدة من مدير الطفل أو المدرس بالمدرسة.

- أبلغ عن التنمر الإلكتروني لمقدمي خدمات الويب.

- تحدث إلى المسؤولين بالمدرسة واتصل بالشرطة، إذا تم التعدي على طفلك بدنيًا أو التهديد بإلحاق الأذى به.
- اطلب المساعدة لحل مشكلة التنمر، بدلاً من إلقاء اللوم.

-دون الملاحظات خلال هذه الاجتماعات.

-اطلب نسخة من سياسة المدرسة تجاه التنمر.

-تعرف على الطريقة التي يتم من خلالها التعامل مع التنمر وفقًا لنهج المدرسة.

- وفي حالة تعرض طفلك للتنمر، وتعرض بسببها لإصابة أو صدمة نفسية، فاستشر مقدم خدمات الصحة العقلية، ولا تعتمد على حل تلك المشكلة وحدك، كما يمكنك التحدث إلى أحد المحامين فاتخاذ موقف قانوني لإيقاف ثقافة التنمر، ولجعل المجتمع أكثر أمنًا لجميع الأطفال.

المصدر: akhbarelyom

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