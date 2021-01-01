التنمر، أحد المشكلات التي يتعرض لها الكثير من أطفالنا، دون معرفة لكيفية التعامل مع «المتنمر»، ما يتطلب منك الوقوف على بعض النقاط والحديث مع طفلك الذي يتعرض للتنمر، لمواجهة تلك المشكلة دون أن تؤثر على حالته النفسية.
ويتطلب علاج مشكلة التنمر عند الأطفال إجراءات من المجتمع بأكمله ومعالجة عاجلة لها لأنه يمكن أن يعرقل تعليم الطفل وحياته الاجتماعية وتؤثر على مستقبله، ويجب تقديم الدعم لأولئك الذين يتعرضون للتنمر، وللمتنمر نفسه.وفي السطور التالية، نستعرض بعض النصائح التي يمكنك ان تساعدي بها طفلك الذي يتعرض للتنمر، ومنها:
-انصحي طفلك بتدوين وقائع التنمر التي يتعرض لها بالتاريخ وما حدث.
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التعليقات على 10 نصائح لمساعدة طفلك للتعامل مع «التنمر»
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