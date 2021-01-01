

10 نصائح لمرضى النقرس في عيد الأضحى 10 نصائح لمرضى النقرس في عيد الأضحى

من المعروف مدى ارتباط مرض النقرس بالتقليل في تناول اللحوم حتى لا تشكل خطر على حياة المريض، لكن هذا لا يعني منعها، ومع اقتراب عيد الأضحى الذي يكثر فيه تناول اللحوم سواء كانت لحوم ماعز أو الخراف أو البقر وليستمتع مريض النقرس بتناولها بدون أي متاعب نقدم لكم 10 نصائح لمرضى النقرس.



ومن النصائح الهامة لمرضى النقرس.



-لا تحرم نفسك من اللحوم، ولكن كل ما تحتاجه هو ترشيد كمية اللحوم التي تتناولها كل يوم بحيث لا تزيد عن 150 جرام من اللحوم الخالصة من الدهون ويمكنك تقسيم هذه الكمية على عدة وجبات خلال اليوم أو وجبة واحدة بما يناسبك.

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-بعض أعضاء جسم الأضحية يكون بها محتوى أعلى من المركبات التي تسبب مشاكل النقرس لذا ينبغي تجنبها قدر الإمكان، و تشمل هذه الأجزاء الكبدة والكلاوي والقلب.-قلل كميات الدهون في اللحم لان الدهون تسبب عبء إضافي على الجسم يفاقم من مشكلة النقرس، خاصة إذا تناولت كمية لحوم أكبر من اللازم لذا من أهم النصائح لمرضى النقرس هي إزالة الدهون من اللحوم قبل وبعد طهيها، بالإضافة إلى الحرص على اختيار نوع الأضحية المناسب وفقاً لكمية الدهون بها.-تجنب السكريات لان السكريات المحتوية على فركتوز تسبب تفاقم مشكلة النقرس لذا ينبغي تجنب هذا النوع من السكريات خلال عيد الأضحى حتى لا يسبب مشاكل صحية خاصة مع وجود عوامل أخرى كتناول اللحوم، ويشمل هذا النوع من السكريات بعض السكريات الصناعية التي يشير إليها الملصق الغذائي للمنتجات الغذائية بشأن وجود فركتوز من عدمه لذا من الضروري قراءة محتويات المنتجات الغذائية، بالإضافة إلى بعض المصادر الأخرى مثل بعض أنواع الزبادي والمربى والكاتشب والمايونيز.-تناول كميات كافية من السوائل حيث يمثل الجفاف أحد أسباب تفاقم مشكلة النقرس، خاصة مع انشغال الناس في عيد الأضحى بالأعمال المختلفة من زيارات عائلية أو أنشطة لذا ينبغي الحرص على تناول كميات كافية من السوائل على مدار اليوم بما يعادل في المتوسط 10 أكواب من المياه متوسطة الحجم على مدار اليوم.-تعتبر النشويات من نوع الكربوهيدرات المعقدة وهي أفضل المصادر التي تمد جسم مريض النقرس بالطاقة خلال عيد الأضحى لذا من أهم النصائح لمرضى النقرس وهي الحرص على تناول كميات كافية منها كبديل للطاقة المستمدة من الدهون الغير صحية أو السكريات منخفضة الفائدة الغذائية و تشمل هذه النشويات الأرز و الخبز والمكرونة والبطاطس و الشعير و الشوفان.-رتب أولوياتك ولا تستسلم للإغراءات فقد يشعر مريض النقرس خلال عيد الأضحى بإغراء قوي لتناول كميات كبيرة من اللحوم خاصة مع طرق طهيها المختلقة المحفزة للشهية لكن في هذا الوضع يجب أن يتذكر أولوياته في عيد الأضحى حيث يمكنه أن يستمتع بكمية كبيرة من اللحوم لبضع ساعات، ثم يبدأ بعدها في المعاناة من مضاعفات النقرس بما يفسد عليه فرحة باقي أيام العيد ويسبب إزعاج وقلق لجميع أفراد الأسرة لذا يجب أن نتذكر دوماً أن التضحية بشيء صغير يمكن أن يضمن لنا مكاسب أكبر.-انتبه لمحتوى السعرات الحرارية حيث تعتبر مشكلة زيادة الوزن من العوامل التي تحفز مرض النقرس، لذا أن كان مريض النقرس يتبع حمية ونظام سعرات خاصة لتقليل الوزن، ينبغي عليه أن يراجع محتوى السعرات الحرارية في الأنواع المختلفة من الأضاحي، بما يمكنه من حساب السعرات المكتسبة من اللحوم بشكل سليم.-ضرورة الانتظام على الخطة العلاجية طوال الوقت قبل العيد و أثنائه، وذلك من خلال الأدوية الموصوفة من قبل الطبيب المتابع للحالة.-استعن بالبدائل اللذيذة حيث توفر الأنواع المختلفة من الفواكه والخضروات نطاق واسع من البدائل اللذيذة التي يمكن أن يستعين بها مريض النقرس خلال عيد الأضحى من أجل منحه شعور بالشبع مع أقل كمية ممكنة من اللحوم.