

وكيل لادا يطرح فئة أوتوماتيك جديدة من جرانتا 2021 في مصر وكيل لادا يطرح فئة أوتوماتيك جديدة من جرانتا 2021 في مصر

باعتبارها الوكيل المحلي لسيارات لادا الروسية أعلنت شركة الأمل خلال الأيام القليلة الماضية على صفحة لادا مصر الرسمية على فيسبوك عن تقديمها فئة أوتوماتيك جديدة من موديل 2021 من سيارتها لادا جرانتا المتاحة في سوق السيارات المصري، وبذلك أصبح هناك 3 فئات مختلفة من السيارة في السوق المصري أسعارهم كالتالي:



- فئة أولى ناقل يدوي بسعر 153 ألف جنيه.



- فئة ثانية ناقل أوتوماتيكي بسعر 176 ألف جنيه.

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- فئة ثالثة E2 بناقل أوتوماتيكي (الفئة الجديدة) بسعر 185 ألف جنيه.ويتم تقديم الفئات الثلاثة من السيارة بالتجهيزات التالية:فئة أولى (ناقل يدوي):- محرك 4 اسطوانات 1600 سي سي بقوة 87 حصان وعزم 140 نيوتن متر.- ناقل يدوي 5 سرعات.- جر أمامي.- نظام المكابح ABS.- نظام توزيع الكتروني لقوة المكابح EBD.- وسائد هوائية أمامية.- تكييف هواء.- زجاج كهربائي أمامي.- إطارات بأطواق (جنوط) بمقاس 14 بوصة.- فئة ثانية E1 (ناقل أوتوماتيكي):- محرك 4 اسطوانات 1600 سي سي بقوة 98 حصان وعزم 145 نيوتن متر.- جر أمامي.- ناقل أوتوماتيكي 4 سرعات.- نظام المكابح ABS.- نظام توزيع الكتروني لقوة المكابح EBD.- مرايات جانبية كهربائية.- وسائد هوائية أمامية.- تكييف هواء.- زجاج كهربائي أمامي.- إطارات بأطواق (جنوط) بمقاس 14 بوصة.- مصابيح ضبابية أمامية.- مرايات جانبية كهربائية.- فئة ثالثة E2 الجديدة (ناقل أوتوماتيكي):وتشمل تجهيزات الفئة السابقة مضافا إليها:- وسائد هوائية.- نظام المكابح المانع للانغلاق ABS.- ٤ زجاج كهرباء (أمامي وخلفي).- وحدة رفع الزجاج بالريموت.- قل مركزي للسيارة (سنتر لوك).- نظام إنذار شامل.- مصابيح ضبابية امامية.- تكييف أوتوماتيكي باللمس.- عزل أفضل للسيارة.- المحرك متوافق مع المعايير الأوروبية للانبعاثات Euro 5.