وكالة تاس: لقاح سبوتنيك v الروسى يحمى من جميع سلالات فيروس كورونا

كشف ألكسندر جينتسبيرج، رئيس مركز Gamalya الوطني للأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة، عن أن لقاح سبوتنيك V يحمى من جميع سلالات فيروس كورونا، بدءًا من السلالة البريطانية إلى سلالة دلتا الهندية، وذلك وفقًا لما ذكرته وكالة تاس الروسية.
وقالت الوكالة، إنه تم تطوير الأجسام المضادة بعد استخدام لقاح سبوتنيك Sputnik V والذى يحمى من جميع سلالات فيروس كورونا التاجي المعروفة، وفقًا لما قاله ألكسندر جينتسبيرج، رئيس مركز Gamalya الوطني لعلم الأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة
وأضاف جينتسبيرج: "الأجسام المضادة الناتجة عن استخدام سبوتنيكv تحمي من جميع السلالات المعروفة اليوم، بدءًا من السلالة البريطانية إلى سلالة دلتا الهندية".
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