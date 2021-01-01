وكالة تاس: لقاح سبوتنيك v الروسى يحمى من جميع سلالات فيروس كورونا

آخر الأخبارالصحة والجمال › وكالة تاس: لقاح سبوتنيك v الروسى يحمى من جميع سلالات فيروس كورونا

صورة الخبر: لقاح سبوتنيك v
لقاح سبوتنيك v

كشف ألكسندر جينتسبيرج، رئيس مركز Gamalya الوطني للأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة، عن أن لقاح سبوتنيك V يحمى من جميع سلالات فيروس كورونا، بدءًا من السلالة البريطانية إلى سلالة دلتا الهندية، وذلك وفقًا لما ذكرته وكالة تاس الروسية.

وقالت الوكالة، إنه تم تطوير الأجسام المضادة بعد استخدام لقاح سبوتنيك Sputnik V والذى يحمى من جميع سلالات فيروس كورونا التاجي المعروفة، وفقًا لما قاله ألكسندر جينتسبيرج، رئيس مركز Gamalya الوطني لعلم الأوبئة وعلم الأحياء الدقيقة

وأضاف جينتسبيرج: "الأجسام المضادة الناتجة عن استخدام سبوتنيكv تحمي من جميع السلالات المعروفة اليوم، بدءًا من السلالة البريطانية إلى سلالة دلتا الهندية".

وأشار إلى أن السلالة الهندية لفيروس كورونا تسبب انتقالًا سريعًا من الأعراض الخفيفة إلى أنواع أكثر خطورة من المرض.

وأوضح جينتسبيرج: "إن السلالة الهندية أكثر عدوانية، فهي تقلل وقت الانتقال من الأعراض الخفيفة إلى الأشكال الخطيرة من المرض، وبالتالي تمنع ظهور محتمل للأجسام المضادة الخاصة بالمريض.

منذ بداية جائحة كورونا، أصيب حوالي 178.2 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، وتوفي أكثر من 3.8 مليون شخص حتى الآن، سجلت روسيا 5.316.826 حالة لفيروس كورونا، بينما تعافى 4.869.972 شخصًا، وتوفي 129.361، في وقت سابق، أنشأت الحكومة الروسية خطًا ساخنًا للإنترنت لاطلاع الجمهور على حالة فيروس كورونا.

المصدر: وكالة تاس

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على وكالة تاس: لقاح سبوتنيك v الروسى يحمى من جميع سلالات فيروس كورونا

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
76054

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager