

وكالة الفضاء الأوروبية تطلق قمرا صناعيا مصنوعا من الخشب هذا العام! وكالة الفضاء الأوروبية تطلق قمرا صناعيا مصنوعا من الخشب هذا العام!

تساهم وكالة الفضاء الأوروبية في إطلاق قمر صناعي بحجم أربعة بوصات مربعة (يُعرف باسم CubeSat) مصنوع من الخشب الرقائقي المطلي، لاختبار كيفية بقائه وأدائه في ظروف الفضاء القاسية.



وينطلق القمر الصناعي، المعروف بـ WISA Woodsat، المصمم من قبل Arctic Astronautics، إلى الفضاء على صاروخ Lab Electron قبل نهاية عام 2021.



وستتم مراقبته بفضل كاميرتيه، إحداها بها عصا سيلفي لترى كيف يتعامل مع بيئة الفضاء.

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وبالإضافة إلى الكاميرتين، يحتوي Woodsat على مستشعرات ضغط للمساعدة في مراقبة الضغط في تجاويفه، وإجراء تجربة لاختبار كابلات الطباعة ثلاثية الأبعاد في الفضاء، مع تشغيله بواسطة تسع خلايا شمسية صغيرة، حسبما أفاد موقع Space.com.وأوضحت وكالة الفضاء الأوروبية أن Woodsat سيحتوي أيضا على حمولة لاسلكية للهواة "تسمح بنقل إشارات الراديو والصور في جميع أنحاء العالم".وقال ريكاردو رامبيني، رئيس قسم الفيزياء والكيمياء للمواد في وكالة الفضاء الأوروبية، في بيان: "كان جدولا ضيقا، لكننا رحبنا بفرصة المساهمة في حمولة Woodsat مقابل المساعدة في تقييم مدى ملاءمته للرحلة".وكان Woodsat، حلم المؤسس المشارك لشركة Arctic Astronautics، جاري ماكينن، الذي ابتكر فكرة إطلاق قمر صناعي خشبي في طبقة الستراتوسفير في عام 2017.ومن هناك، أراد ماكينن إرسال القمر الصناعي إلى المدار لمعرفة ما إذا كان يمكنه تحمل قسوة الفضاء.وقال سامولي نيمان، كبير المهندسين في Woodsat، على عكس الأقمار الصناعية التقليدية، المصنوعة إلى حد كبير من الألومنيوم، فإن المادة الأساسية لـ Woodsat هي خشب البتولا، وهو نوع الخشب نفسه الذي يمكن العثور عليه في أي متجر لأجهزة الكمبيوتر.وأضاف نيمان: "يتمثل الاختلاف الرئيسي في أن الخشب الرقائقي العادي رطب جدا للاستخدامات الفضائية، لذلك نضع خشبنا في حجرة فراغ حراري لتجفيفه. ثم نقوم أيضا بترسيب الطبقة الذرية، بإضافة طبقة رقيقة جدا من أكسيد الألومنيوم - تُستخدم عادة لتغليف الإلكترونيات. ويجب أن يقلل هذا من أي أبخرة غير مرغوب فيها من الخشب، مع الحماية أيضا من التأثيرات التآكلية للأكسجين الذري".واكتُشف الأكسجين الذري، أو O، الذي يتم إنشاؤه عندما تقسم الأشعة فوق البنفسجية جزيئات الأكسجين، في البداية عندما تسبب في تآكل الجزء الخارجي من مهمات مكوك الفضاء المبكرة في الستينيات، وفقا لوكالة ناسا.ومنذ ذلك الحين، ابتكرت وكالة الفضاء طرقا بحيث لا يتسبب O فقط في إتلاف مركباتها، بل استخدموه لمساعدة الحياة على الأرض، مثل تحويل سطح السيليكون إلى زجاج أو إنقاذ الأعمال الفنية التالفة.