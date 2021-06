وضع الهاتف بجوار السرير.. 3 عادات لا تفعلها قبل النوم وضع الهاتف بجوار السرير.. 3 عادات لا تفعلها قبل النوم

الكثير من العادات الشائعة تعود عليها قطاع كبير من البشر حول العالم، منها إبقاء الهاتف المحمول بجانب السرير، أو تناول وجبات ثقيلة، ولكن هذه العادات تعد سيئة للغاية، ولا ينصح بها، وفقًا لما ذكره موقع «Eat This Not That »، هناك 3 عادات لا تفعلها قبل النوم:



1.تناول وجبة ثقيلة قبل النوم

ينصح خبراء التغذية عمومًا بالسماح بثلاث ساعات بين وجبتك المسائية ووقت ضرب التبن. يمنح ذلك الجسم وقتًا لهضم الطعام ، ونقله خارج المعدة إلى الأمعاء الدقيقة ، وتقليل خطر الإصابة بالحموضة المعوية أو ارتجاع الحمض ، مما قد يعيق نومك. بالإضافة إلى ذلك ، فإن تناول وجبة كاملة بالقرب من السرير يشير إلى بقاء جسمك مستيقظًا لإنجاز عملية الهضم ، بدلاً من الاسترخاء في أرض الأحلام.



2.تجنب الأكل تمامًا

قد يعجبك أيضا...

تجنب الأكل قبل النوم ولكن لا تجوع نفسك إذا كنت تشعرين بوجبة خفيفة – حيث يمكن أن يؤدي انخفاض نسبة السكر في الدم والبطن الهادر إلى إبقائك مستيقظًا.في الواقع، يقول الخبراء إن تناول وجبة خفيفة تحتوي على الكربوهيدرات والبروتين قد يحسن نوعية النوم. ذلك لأن البروتين ينتج L-tryptophan، وهي مادة كيميائية طبيعية تجعلك تشعر بالنعاس، بينما تنقل الكربوهيدرات L-tryptophan إلى خلايا الجسم.بعض خيارات الوجبات الخفيفة الجيدة: شرائح التفاح مع زبدة الفول السوداني، وحبوب الأرز مع الحليب قليل الدسم، أو القليل من البسكويت مع الجبن.3.توصيل الهاتف المحمول بجوار سريركإبقاء هاتفك بجوار سريرك يغريك للتحقق منه ، مما يثير عقلك ويمكن أن يمنعك من الانجراف. (في تلك الساعة، حتى رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بـ Wayfair يمكن أن تكون مثيرة.) فحص هاتفك يحفز الدماغ لذلك نحن أكثر نشاطًا واستيقاظًا،” قال Harneet Walia ، MD ، أخصائي اضطرابات النوم في Cleveland Clinicحتى مجرد الفحص السريع يمكن أن يشغل عقلك ويطيل النوم.علاوة على ذلك ، وجد الباحثون أن الضوء الأزرق من الهواتف قد يثبط إنتاج الميلاتونين، وهو الهرمون الذي يتحكم في دورة النوم والاستيقاظ.كل ما عليك هو تنبيه الهاتف المحمول: قلة النوم في المستقبل. أفضل رهان لك هو إبقاء هاتفك في وضع كتم الصوت في غرفة أخرى.يعتبر الثلاث أفعال السقابة منتشرة لدى العديد، حتى أصبحت عادة، لكنها قال عنها الخبراء «عادات لا تفعلها قبل النوم».