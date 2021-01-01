

وصفات طبيعية.. 16 علاجا منزليا للتخلص من تراكم شمع الأذن وصفات طبيعية.. 16 علاجا منزليا للتخلص من تراكم شمع الأذن

ينتج شمع الأذن عن عملية في الجهاز المناعي الطبيعي للجسم، لدرء البكتيريا وتراكم الأوساخ في مسالك الأذن، ويمكن أن يجد شمع الأذن أحيانًا طريقه إلى المناطق النائية من قناة الأذن، عندما يتم رصده، ويصبح غسله أمرًا سهلاً.



إذا تركت دون عوائق، فإن تراكم شمع الأذن يؤدي إلى انسداد قناة الأذن، يمكن أن يؤثر هذا على الأذن أو كليهما، هذا قد يسبب مشاكل في السمع، من الشائع أن أستخدام المسحات القطنية يمكن أن يؤدي إلى انسداد بدفع شمع الأذن إلى الممرات الداخلية، هذا هو المكان الذي يجب أن تطبق فيه العناية عند تنظيف الأذن.



1- الزيوت المعدنية

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يمكن الحصول على الإغاثة من الزيوت المعدنية عند استخدامه، تتمثل الطريقة في تسخين بعض الزيوت المعدنية وإسقاط الكمية الدقيقة في القناة، سيؤدي ذلك إلى تليين شمع الأذن وإزالته.يجب أن يقتصر أستخدام هذا العلاج على ثلاث مرات على الأكثر، قد يكون الإفراط في الاستخدام ضارًا، لتسخين الزيت ، ضع وعاء الزيت فوق الماء الدافئ ليذوب، بمجرد الذوبان ، ضع قطرتين في أذنك لفك شمع الأذن.2- الماء المالحالماء المالح باستخدام مزيج ملحي من السهل طرحه كعلاج منزلي، سيؤدي ذلك إلى تليين شمع الأذن لإزالة الالتهاب.لاستخدام هذا العلاج المنزلي ، أحضر كوبًا واملأه في منتصف الطريق بالماء الدافئ.- قم بإذابة ملعقة صغيرة من الملح فيه.- اغمر كرة القطن في المزيج.- استلق على جانبك بحيث تميل أذنك لأعلى.- اضغط بالكرة القطنية على الأذن حتى تتساقط المياه المالحة فيها.- اترك الأذن مائلة للدقائق الخمس التالية.- قم بتغيير الوضع وإمالة الأذن الأخرى لأعلى.- سوف يستنزف الماء.- استخدم قطعة قماش نظيفة لتنظيف الجزء الخارجي من الأذن لمسح الشمع المذاب.3- تشميع الأذن :- يتضمن استخدام شمعة، أمسك الشمعة وثبتها في أذنك من الطرف الصغير.- سيسمح لها ذلك بالوصول إلى محيط أذنك.- قم بقص النهاية بحيث يمكن إنشاء فتحة أكبر للدخول إلى قناة الأذن.- كن حذرًا للتأكد من أن المسار يمكن اجتيازه عبر الشمعة.- تخلص من أي عائق باستخدام جسم مدبب لفتح حافة نهاية صغيرة.- اغسل يديك لإزالة الشوائب، اطلب من شخص ما أن يساعدك في تقليل حرق نفسك.- قبل أن تبدأ ، افرك الجزء الخارجي من الأذن المتأثرة بلطف لتحسين الدورة الدموية.- احصل على كرسي وتأكد من أنك جالس في وضع مستقيم.- قم بتغطية رأسك بمنشفة مبللة لتجنب سقوط اللهب أو الرماد عليك.- أحضر طبقًا من الورق لوضعه على الأذن حتى لا يسقط الرماد على الأرض.- قم بتقطير ثقب من خلال الورقة - فقط بما يكفي لتناسب الشمعة من خلالها / بمجرد وضع الشمعة من خلال فتحة الورق ، اتركها تحوم فوق الأذن.- يجب أن تكون الشمعة عند 30 درجة في موضعها.- احصل على الشمعة مضاءة بالنهاية الكبيرة، إذا تم وضعه جيدًا ، فلن يهرب أي دخان بين طرفي الشمعة.- تأكد من أن الشمعة في مكانها واتركها تحترق لمدة تصل إلى خمس عشرة دقيقة.4- زيت الخردل :الإجراءات الطبيعية لإزالة شمع الأذن المستخدمة على نطاق واسع أيضًا روتين زيت الخردل، تأثير هذا العلاج هو أنه يذوب الشمع عند ملامسته.لاستخدام هذا العلاج المنزلي ، قم بتسخين زيت الخردل. ضع بضع قطرات في الأذن ذات الاهتمام، إذا تأثرت كلتا الأذنين ، فقم بإسقاط كليهما.اترك الزيت في أذنك لمدة خمس دقائق على الأقل، عندما يحين الوقت ، أحضر كرة قطنية ونظف الشمع، لا تسقط الزيت الزائد لأنه يمكن أن يضر أذنك.5- زيت بذر الكتان :بذر الكتان يساعد زيت بذور الكتان في إزالة شمع الأذن عند إدراجه في نظامك الغذائي.سيؤدي هذا الإجراء إلى تأثيرات مفيدة ستؤثر على شمع الأذن، قد يساعد أيضًا شرب شاي بذور الكتان.6- تطهير يدويكل مرة تستحم فيها من أي نوع ؛ هناك احتمال أن تصبح قناة أذنك رطبة، إذا كان هذا هو السيناريو ، فقد يكون من المستحسن تنظيفه يدويًا.يعني وجود الرطوبة أنه سيكون من السهل استخدام أعواد قطنية لتنظيفها مباشرةً.7- زيت البارافين- البارافين وسيلة أخرى للحصول على شمع الأذن والقضاء عليه.- قم بتسخين زيت البارافين وضع ثلاث قطرات منه في أذنك.- تأكد من إمالة الأذن لمدة تصل إلى خمس دقائق لتشعر بالآثار ، ثم نظف الحطام بعد ذلك باستخدام كرة قطنية نظيفة.8- علاج الماء الدافئيمكنك إزالة تراكم شمع الأذن باستخدام الماء الدافئ لتليين وإزالة كعب. نظرًا لأن الماء لطيف ولا يسبب تآكلًا لجلد الإنسان ، فيمكن أن يكون علاجًا مرحبًا به هنا. الضمانة هي الحصول على الماء من مصدر نظيف وتسخينه.لاستخدام هذا العلاج المنزلي ، احصل على قطارة واملأها بالماء الدافئ. ضع الماء على الأذن المصابة بعد إمالة رأسك في وضع مستقيم. أيضا ، اسقط قليلا على مجرى الأذن. تأكد من إبقاء رأسك مائلًا لمدة دقيقتين على الأقل. عندما تنتهي ، اسمح للمياه بالتصريف عن طريق وضع رأسك في الاتجاه المعاكس. استخدم قماشًا نظيفًا لتنظيف شمع الأذن وعقب الأذن.9- بيروكسيد الهيدروجينعندما يتراكم شمع الأذن يمكنك طردهم باستخدام بيروكسيد الهيدروجين، هذا العلاج فوار وهذا يعني أنه فعال في ترطيب شمع الأذن للتخلص منه.أسقط بيروكسيد الهيدروجين في الماء بكمية متساوية ، املأ المزيج في قطارة، ضع رأسك في وضع مائل وضع بضع قطرات في أذنك، أعد رأسك في الاتجاه المعاكس، بعد تجفيف الماء ، امسح بقطعة قماش نظيفة.10- صودا الخبزعندما يتراكم شمع الأذن ، يتماسك ويتحول إلى طبقة، العلاج المستخدم هو ترطيبه لسهولة الإزالة، صودا الخبز لها خصائص تجعل إزالتها ممكنة.قم بإذابة القليل من صودا الخبز في كوب من الماء، احصل على المزيج في قطارة، اسقط في أذن الفائدة، بعد عشر دقائق ، قم بإسقاط الماء الدافئ على الأذن، ضع رأسك في الوضع المعاكس.- سيؤدي ذلك إلى تصريف المياه، امسحي بقطعة قماش نظيفة عند الانتهاء.11- زيت الأطفال :- الأطفال بخصائصه الرقيقة مناسب أيضًا لإزالة شمع الأذن.- لاستخدام هذا العلاج المنزلي ، املئي قطارة بزيت الأطفال. - استلق على جانبك وضع أربع قطرات من الزيت في أذنك.- ثم سد أذنك بكرة قطنية، استرح على جانبك لمدة ثلاث دقائق.- لتنظيف أذنك بعد ذلك ، استلق في الاتجاه المعاكس لتصريف الزيت الزائد.- ثم استخدم كرة قطنية نظيفة أو قطعة قماش لإزالة أي فائض من الزيت أو الشمع.12- زيت اللوز :- اللوز يأتي زيت اللوز كعامل تطهير ناعم وصحي لشمع الأذن. - لاستخدام هذا العلاج ، تحتاج إلى ملء قطارة بزيت اللوز الفاتر.- ضع خمس قطرات من الزيت في أذنك المصابة.- احتفظ بالزيت في أذنك لمدة خمس دقائق.- عندما تنتهي ، استدر إلى جانبك الآخر ونظف أذنك بقطعة قماش نظيفة.13- علاج بالخل :- استخدم الخل لإزالة شمع الأذن لسنوات، يتم استخدامه عن طريق إضافته إلى الكحول لإنشاء محلول منظف.سوف يجفف الكحول الأذن لأنه يتبخر عند درجات حرارة منخفضة، الخل في حد ذاته يقضي على الفطريات وأي بكتيريا باقية لوقف التهابات الأذن.- أبدا بإنشاء خليط باستخدام كميات متساوية من الكحول والخل.- اغمر كرة قطنية في المزيج، استلق مع توجيه أذنك لأعلى وقم بإسقاط ثلاث قطرات من هذا الخليط في الأذن.- دع هذا يجلس في أذنك لمدة خمس دقائق قبل تصريف السائل الزائد ومسح الأذن بقطعة قماش نظيفة.14- علاج زيت جوز الهند- زيت جوز الهند غني بالخصائص المضادة للميكروبات التي يمكن أن تحمي أذنك من أي عدوى.- إن وجود الأحماض الدهنية في زيت جوز الهند يجعله عاملًا موثوقًا به لتخليص أذنك من الشمع المتراكم.- لاستخدام هذا العلاج المنزلي ، املأ قطارة بزيت جوز الهند السائل.- قد تحتاج إلى تسخين زيت جوز الهند مسبقًا لإدخاله في حالة سائلة.- ضع ثلاث قطرات من هذا الزيت في الأذن المصابة. دع هذا يجلس لمدة عشر دقائق.- عندما يحين الوقت ، ضع قطرة من الماء الدافئ في الأذن.- سيسهل ذلك تنظيف الزيت الزائد والشمع بقطعة قماش نظيفة.15- تحضير زيت مولين :- زيت مولين هو عامل منظف يمكن أن يساعد في علاج انسداد الأذن نتيجة تراكم شمع الأذن.- من ناحية أخرى ، تم استخدام العشب على مر السنين لعلاج الصمم وأمراض الأذن الأخرى.- عند وضعه على الأذن ، سيؤثر زيت المولين على الشمع عن طريق فكه بحيث يمكن فتح الأذن، إن وجود خصائص مضادة للتشنج ومضادة للالتهابات ومضادة للجراثيم تجعل هذا الزيت عاملًا مفيدًا لطرد شمع الأذن.- لاستخدام هذا العلاج المنزلي ، املأ قطارة بزيت مولين الفاتر.- ضع بضع قطرات من هذا الزيت في الأذن المصابة، دع هذا يجلس لمدة عشر دقائق.- بمجرد انتهاء الوقت ، ضع بضع قطرات من الماء الدافئ في الأذن لتليين الزيت، قم بإمالة رأسك لأسفل لتحرير الزيت الزائد والماء والشمع.- افركي العام بقطعة قطن لإخراج أي شيء متبقي.- جرب هذا العلاج المنزلي يوميًا حتى تتلاشى أذنيك بالشمع. - بمجرد فك الانسداد ، قم بذلك مرة واحدة في الشهر لمنع انسداد أذنيك في المستقبل.16- زيت الزيتون- الزيتون عامل فعال لتنظيف شمع الأذن حيث أنه فعال في ترطيب قناة الأذن، إن وجود عوامل مطهرة يجعل هذا الزيت علاجًا يستحق استخدامه في المنزل، سيقلل هذا الزيت أيضًا من خطر حدوث أي التهابات في الأذن.- ضع زيت زيتون دافئ قليلاً في قطارة، ضع ثلاث قطرات من هذا الزيت في أذنك المصابة.- دعها تجلس لمدة عشر دقائق، لتصريف الزيت ، قم ببساطة بإمالة رأسك إلى الجانب الآخر.- عند الانتهاء ، استخدم قطعة قماش نظيفة لإزالة الزيت الزائد والشمع.