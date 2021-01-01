تتعرض الرقبة لأشعة الشمس بنفس القدر الذى يتعرض له الوجه طوال فترة النهار، مما يتسبب في تحول البشرة من فاتحة لداكنة، ويجعل المرأة تشعر بالإحراج لاختلاف لون البشرة، وللتخلص من هذه المشكلة، نستعرض في هذا التقرير، وصفات طبيعية لتفتيح الرقبة، وفقاً لما ذكره موقع "indiatoday".
وصفات طبيعية لتفتيح الرقبة فى الصيف
جل الصبار لتفتيح الرقبة
يحتوى جل الصبار على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، حيث تساعد على تفتيح البشرة عن طريق تثبيط نشاط الإنزيم الذي يسبب تصبغ الجلد، كما تحافظ على ترطيب البشرة وتغذيتها، من خلال وضع قطرة من جل الصبار على الرقبة، مع التدليك بلطف وترك الجل على الرقبة لمدة عشرين دقيقة ثم شطف الرقبة بالماء البارد، ويمكن تكرار الوصفة للحصول على نتيجة إيجابية.
خل التفاح لتفتيح الرقبة
يعمل خل التفاح على موازنة مستوى الأس الهيدروجيني للبشرة، كما يزيل وجود حمض الماليك خلايا الجلد الميتة ويجعل البشرة تبدو متوهجة طبيعية، من خلال إضافة ملعقتين من خل التفاح وأربع ملاعق كبيرة من الماء وخلطهم معاً، ثم غمس كرة قطنية في المحلول، ووضع المزيج على الرقبة، وتركه لمدة عشر دقائق ثم غسل الوجه بالماء، مع تكرار الوصفة يومياً للحصول على نتيجة إيجابية.
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التعليقات على وصفات طبيعية لتفتيح الرقبة فى الصيف.. جل الصبار ودقيق الحمص حلول سحرية
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