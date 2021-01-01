

وصفات طبيعية لتفتيح الرقبة فى الصيف.. جل الصبار ودقيق الحمص حلول سحرية وصفات طبيعية لتفتيح الرقبة فى الصيف.. جل الصبار ودقيق الحمص حلول سحرية

تتعرض الرقبة لأشعة الشمس بنفس القدر الذى يتعرض له الوجه طوال فترة النهار، مما يتسبب في تحول البشرة من فاتحة لداكنة، ويجعل المرأة تشعر بالإحراج لاختلاف لون البشرة، وللتخلص من هذه المشكلة، نستعرض في هذا التقرير، وصفات طبيعية لتفتيح الرقبة، وفقاً لما ذكره موقع "indiatoday".



وصفات طبيعية لتفتيح الرقبة فى الصيف

جل الصبار لتفتيح الرقبة

يحتوى جل الصبار على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، حيث تساعد على تفتيح البشرة عن طريق تثبيط نشاط الإنزيم الذي يسبب تصبغ الجلد، كما تحافظ على ترطيب البشرة وتغذيتها، من خلال وضع قطرة من جل الصبار على الرقبة، مع التدليك بلطف وترك الجل على الرقبة لمدة عشرين دقيقة ثم شطف الرقبة بالماء البارد، ويمكن تكرار الوصفة للحصول على نتيجة إيجابية.



خل التفاح لتفتيح الرقبة

يعمل خل التفاح على موازنة مستوى الأس الهيدروجيني للبشرة، كما يزيل وجود حمض الماليك خلايا الجلد الميتة ويجعل البشرة تبدو متوهجة طبيعية، من خلال إضافة ملعقتين من خل التفاح وأربع ملاعق كبيرة من الماء وخلطهم معاً، ثم غمس كرة قطنية في المحلول، ووضع المزيج على الرقبة، وتركه لمدة عشر دقائق ثم غسل الوجه بالماء، مع تكرار الوصفة يومياً للحصول على نتيجة إيجابية.

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صودا الخبز لتفتيح الرقبةتعمل صودا الخبز على تنظيف البشرة وتغذيتها، من خلال خلط ملعقتين إلى ثلاث ملاعق كبيرة من صودا الخبز مع الماء لعمل عجينة ناعمة، ووضعها على الرقبة، وترك المزيج لبضع دقائق، وعندما يجف، يجب استخدام أصابع مبللة لفركه ثم شطف الوجه بالماء، ثم وضع مرطب على الوجه، مع تكرار الوصفة للحصول على نتيجة إيجابية.عصير البطاطس لتفتيح الرقبةتتمتع البطاطس بخصائص تبييض تساعد على تفتيح البشرة، وتعمل على توحيد اللون، كما تساعد على علاج البقع الداكنة وحب الشباب، من خلال بشر حبة بطاطس صغيرة وعصرها، ثم غمس كرة قطنية، ووضع هذا السائل على الرقبة الداكنة، وبمجرد أن يجف يشطف الوجه بالماء.دقيق الحمص لتفتيح الرقبةيعمل دقيق الحمص على تفتيح لون البشرة ويساعد الدقيق على تقشير البشرة وامتصاص الشوائب وشد المسام، ويمكنك الاستفادة منه من خلال إضافة ملعقتين كبيرتين من دقيق الحمص ونصف ملعقة صغيرة من عصير الليمون وقليل من الكركم وبعض ماء الورد، مع التقليب، لعمل عجينة ووضعها على الرقبة وتركها لمدة 15 دقيقة، ثم شطف الوجه بالماء، مع تكرار الوصفة مرتين في الأسبوع.