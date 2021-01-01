وصفات طبيعية لتفتيح البشرة فى فصل الصيف.. من زيت الزيتون للبيض



وصفات طبيعية لتفتيح البشرة وصفات طبيعية لتفتيح البشرة

تتعرض الكثيرات من النساء لأشعة الشمس بشكل يومى خلال فترة فصل الصيف، مما يتسبب مع مرور الوقت لتحول بشرتها من فاتحة لداكنة، كما تساعد عوامل أخرى في تحقيق ذلك مثل التلوث والإصابة بمرض ما، أو الشعور بالإجهاد، ولعلاج هذه المشكلة، نستعرض في هذا التقرير، وصفات طبيعية لتفتيح البشرة في فصل الصيف، وفقاً لما ذكره موقع "india".





وصفات طبيعية لتفتيح البشرة في فصل الصيف: زيت الزيتون والعسل

ولتفتيح لون البشرة، يجب تدليك الوجه يومياً بزيت الزيتون والعسل، من خلال خلط ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون وملعقة صغيرة من العسل مع تدليك الوجه لبضع دقائق، وفى حالة إذا كانت البشرة دهنية، يمكن إضافة بضع قطرات من عصير الليمون، ثم غسل الوجه بالماء الفاتر.



وصفة ماء الورد البارد لتفتيح البشرة في فصل الصيف

يحتوى ماء الورد على خصائص مضادة للالتهابات، فهو يقلل إحمرار البشرة، ويساعد على تفتيحها من خلال رش ماء الورد البارد على الوجه يجعلها منتعشة ونضرة، ويمكن استعماله في أي وقت، كما ينصح باستخدامه بانتظام للحصول على نتيجة إيجابية.

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وصفة زيت جوز الهند لتفتيح البشرة في فصل الصيفوعند الحاجة لتقشير البشرة، والتخلص من خلايا الجلد الميتة، يجب خلط 2 ملعقة صغيرة من الأرز المطحون ناعمًا مع القليل من زيت جوز الهند، وفرك المزيج على الوجه لعدة دقائق بلطف، ثم غسل الوجه بالماء.وصفة البيض لتفتيح البشرة في فصل الصيفيساعد بياض البيض يعمل على تقليص المسام ويعمل على شد البشرة وتفتيح لونها، ولعمل قناع بيض لتبييض البشرة، يجب خلط ملعقتين صغيرتين من مسحوق دقيق الذرة وبياض بيضة، ووضع الخليط على الوجه، وفى حالة إذا كانت البشرة المعرضة لحب الشباب، يجب إضافة عصير الليمون إلى الخليط للحصول على نتائج أفضل.