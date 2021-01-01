تتعرض الكثيرات من النساء لأشعة الشمس بشكل يومى خلال فترة فصل الصيف، مما يتسبب مع مرور الوقت لتحول بشرتها من فاتحة لداكنة، كما تساعد عوامل أخرى في تحقيق ذلك مثل التلوث والإصابة بمرض ما، أو الشعور بالإجهاد، ولعلاج هذه المشكلة، نستعرض في هذا التقرير، وصفات طبيعية لتفتيح البشرة في فصل الصيف، وفقاً لما ذكره موقع "india".
وصفات طبيعية لتفتيح البشرة في فصل الصيف: زيت الزيتون والعسل
ولتفتيح لون البشرة، يجب تدليك الوجه يومياً بزيت الزيتون والعسل، من خلال خلط ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون وملعقة صغيرة من العسل مع تدليك الوجه لبضع دقائق، وفى حالة إذا كانت البشرة دهنية، يمكن إضافة بضع قطرات من عصير الليمون، ثم غسل الوجه بالماء الفاتر.
وصفة ماء الورد البارد لتفتيح البشرة في فصل الصيف
يحتوى ماء الورد على خصائص مضادة للالتهابات، فهو يقلل إحمرار البشرة، ويساعد على تفتيحها من خلال رش ماء الورد البارد على الوجه يجعلها منتعشة ونضرة، ويمكن استعماله في أي وقت، كما ينصح باستخدامه بانتظام للحصول على نتيجة إيجابية.
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التعليقات على وصفات طبيعية لتفتيح البشرة فى فصل الصيف.. من زيت الزيتون للبيض
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