وزير الصحة البريطاني في مأزق جديد بسبب شقيق عشيقتة



وزير الصحة البريطاني وزير الصحة البريطاني

بعد فضيحة تقبيل مساعدتة أصبح وزير الصحة البريطاني «مات هانكوك» في مأزق أخر بعد أن ظهرت بعض التقراير التي تدل علي شبهة فساد بسبب انه مساعدتة أو عشيقته لديها شقيق يملك شركة خاصة تعمل في المجال الطبي وفاز بعدد من العقود في مجال الصحة العامة خلال فترة تولي هانكوك وزارة الصحة البريطانية.



ويذكر أن الوزير قد تم تصويره وهو يتفقد أحد الممرات ليتأكد من خلوه من الموظفين قبل أن يغلق الباب المؤدي إليه ثم يحتضن مساعدته خلال فترات العمل الرسمية.



وكان أسم هانكوك وجينا يتصدر عناوين الأخبار منذ فترة وذلك بعدما عينها الوزير في سبتمبر الماضي، كمدير غير تنفيذي، مما جعلها من أكثر الأشخاص المؤثرين في فريقه، رغم أنه لم يكن هناك أي سجل عام للتعيين، وكان من المقرر أن يكون راتبها الشهري 15000 جنيه إسترليني.