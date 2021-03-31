

واردات مصر من لحوم الديوك تسجل 36 مليون دولار في مارس الماضي واردات مصر من لحوم الديوك تسجل 36 مليون دولار في مارس الماضي

حققت الواردات المصرية من لحوم الديوك قفزة كبيرة في الفترة الأخيرة وفقا لبيانات حكومية، حيث وصلت قيمة الصادرات من لحوم الديوك والدجاجات المجمدة إلى 36 مليون و431 ألف دولار في شهر مارس الماضي، بينما كانت 7 ملايين و598 ألف دولار في شهر مارس عام 2002، بزيادة بلغت قيمتها 28 مليون و833 ألف دولار.



ورصدت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات الديوك جاءت ضمن أهم الواردات المصرية من السلع الغذائية والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 843 مليون و758 ألف دولار في شهر مارس الماضي، مقابل مليار و268 مليون دولار في نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغت قيمته 425 مليون و174 ألف دولار، ومن أهم وارداتها زيت النخيل بقيمة 64 مليون و228 ألف دولار، يليه زيوت بذور عباد الشمس بقيمة 26 مليون و269 ألف دولار، وقطع مجمدة من فصيلة الأبقار بدون عظام بقيمة 83 مليون و345 ألف دولار.



وبـلغت قيـمة العجز فى الميزان التجارى 2.69 مليار دولار خلال شهر مارس 2021، مقابل 3.59 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبـة تراجع بلغت 25.2٪.



وارتفعت قيمـة الصـادرات في شهر مارس الماضي بنسبـة 43.5٪، حيـث بلغـت 3.41 مليار دولار، مقابل 2.38 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السـلع وأهمها الأدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 54.2٪، والملابس الجاهزة بنسبة 49.3٪، والعجائن والمحضرات الغذائية متنوعة بنسبة 18.4٪، والبطاطس بنسبة 1.1٪.

