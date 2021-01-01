أعلنت شركة هواوي رسميا عن سماعتها اللاسلكية الجديدة FreeBuds 4، والتي تصدر بتصميم شبه مفتوح مقارنة بالتصميم داخل الأذن لسماعات هواوي FreeBuds Pro وFreeBuds 4i.
وسماعة هواوي اللاسلكية FreeBuds 4 مزودة بميزة إلغاء الضوضاء النشطة والتكيفية، مع تقنية البلوتوث 5,2، واستجابة سريعة وخفض لمعدل تأخر الاستجابة إلى 90 مللي ثانية.
وتعمل سماعة هواوي اللاسلكية FreeBuds 4 بمعالج كيرين Kirin A1، مع ميكروفون لدعم خفض الضوضاء، ودعم للتحكم باللمس، وتحسينات في تقنية Bass، ومؤثرات صوتية بتقنية الذكاء الاصطناعي.
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التعليقات على هواوي تعلن عن سماعتها اللاسلكية FreeBuds 4 بميزة إلغاء الضوضاء والشحن اللاسلكي والسريع
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