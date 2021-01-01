هواوي تعلن عن سماعتها اللاسلكية FreeBuds 4 بميزة إلغاء الضوضاء والشحن اللاسلكي والسريع

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هواوي تعلن عن سماعتها اللاسلكية FreeBuds 4 بميزة إلغاء الضوضاء والشحن اللاسلكي والسريع

أعلنت شركة هواوي رسميا عن سماعتها اللاسلكية الجديدة FreeBuds 4، والتي تصدر بتصميم شبه مفتوح مقارنة بالتصميم داخل الأذن لسماعات هواوي FreeBuds Pro وFreeBuds 4i.

وسماعة هواوي اللاسلكية FreeBuds 4 مزودة بميزة إلغاء الضوضاء النشطة والتكيفية، مع تقنية البلوتوث 5,2، واستجابة سريعة وخفض لمعدل تأخر الاستجابة إلى 90 مللي ثانية.


وتعمل سماعة هواوي اللاسلكية FreeBuds 4 بمعالج كيرين Kirin A1، مع ميكروفون لدعم خفض الضوضاء، ودعم للتحكم باللمس، وتحسينات في تقنية Bass، ومؤثرات صوتية بتقنية الذكاء الاصطناعي.

ويمكن لسماعة هواوي اللاسلكية FreeBuds 4 الاتصال بجهازين معا، وتدعم السماعة تقنية الشحن السريع، وكذلك الشحن اللاسلكي، وتكفي بطاريتها للعمل لمدة 4 ساعات، مع 22 ساعة أخرى بفضل حافظة الشحن.

ويمكن اقتناء سماعة هواوي اللاسلكية FreeBuds 4 باللون الأحمر والأبيض والفضي، وبدأ الحجز المسبق لها منذ يوم الإعلان عنها، ويبلغ سعرها 155 دولارا (2,500 جنيها مصريا تقريبا).

المصدر: مشبك

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