هل يوجد زواج بين الإنس والجن ؟ .. فيديو



هل يوجد زواج بين الإنس والجن ؟ هل يوجد زواج بين الإنس والجن ؟

هل زواج الإنس بالجن وارد ؟ سؤال أجاب عنه الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق.



وأجاب الدكتور علي جمعة عن السؤال قائلا: إنه في هذه القضية نص العلماء على أنه إذا أمكن هذا “زواج الإنس بالجن” فهو حرام.



وأضاف علي جمعة، أنه لو أتى شخص وقال أنا أتت لي جنية وأنا أريد أن أتزوجها أو تزوجتها، فنقول له لن ندخل معاك في نقاش هل تشكلت لك الجنية وأصبحت فى صورة إنسان أم لا، لكن على كل حال أن هذا الزواج لا يدل على أنه ممكن ولكن يدل على أنه لو أمكن، فلو كان ممكنا فهو حرام.

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وأوضح علي جمعة، خلال برنامج “والله أعلم” المذاع على cbc، أن اتحاد الجنس بمعنى أن كلا الطرفين إنسان شرط من شروط الزواج.ونوه أنه أتاه شخص وقال له يا شيخ “أنا عزيز عليَّ الحمارة بتاعتى جدا فهل يجوز لى أن أتزوج من الحمارة؟” فنقول إن الزواج الذى تفترضه من الجن هو الزواج من الحمارة لا يجوز، وليس هناك عقد شرعى بهذا الشكل، لأن الحمارة من طائفة البهائم وهو من طائفة الإنس.واستطرد: هل يجوز لمرأة أن تتزوج من حمار؟ بالطبع لا يجوز، ولو تمت علاقة جنسية بين إنسان وحيوان فهو حرام ويعد هذا خطيئة.وتابع ردا على سؤال لو قالت امرأة أن الجني أرغمنها على الزواج منه.. فهل هذا من الممكن أن يحدث؟ أن الإمام مالك يقول إنه لا يكون، وأنه لو أجزناه لادعت الزانية الحمل من الجن، فهذا لا يكون ولا يصدق.https://www.facebook.com/watch/?v=194891259197382