هل تعبئة خزان الوقود بالكامل في الصيف يضر بالسيارة؟

المربع نت – تعتقد فئة كبيرة من قائدي السيارات أنه يجب عدم تعبئة خزان الوقود بشكل كامل خاصة في أيام الصيف شديدة الحرارة، وذلك لأنه قد يشكل خطورة شديدة على السيارة لدرجة أنه قد يتسبب في انفجارها.
المساندين لهذا الاعتقاد يقولون أن البنزين يتمدد عند ارتفاع الحرارة بصورة كبيرة في الصيف، وهو ما ينتج عنه غازات قد تنضغط وتشتعل وتؤدي إلى انفجار خزان الوقود في حال امتلائه بالكامل، فما هو صحة هذا الاعتقاد؟
بالطبع هذا اعتقاد خاطئ، حيث أن شركات صناعة السيارات على مستوى العالم تقوم بتنفيذ معايير جودة عالية فيما يتعلق بصنع خزانات الوقود في السيارات، وهو ما يمنع من حدوث هذه المشكلة.
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