هل تعبئة خزان الوقود بالكامل في الصيف يضر بالسيارة؟

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هل تعبئة خزان الوقود بالكامل في الصيف يضر بالسيارة؟

المربع نت – تعتقد فئة كبيرة من قائدي السيارات أنه يجب عدم تعبئة خزان الوقود بشكل كامل خاصة في أيام الصيف شديدة الحرارة، وذلك لأنه قد يشكل خطورة شديدة على السيارة لدرجة أنه قد يتسبب في انفجارها.

المساندين لهذا الاعتقاد يقولون أن البنزين يتمدد عند ارتفاع الحرارة بصورة كبيرة في الصيف، وهو ما ينتج عنه غازات قد تنضغط وتشتعل وتؤدي إلى انفجار خزان الوقود في حال امتلائه بالكامل، فما هو صحة هذا الاعتقاد؟

بالطبع هذا اعتقاد خاطئ، حيث أن شركات صناعة السيارات على مستوى العالم تقوم بتنفيذ معايير جودة عالية فيما يتعلق بصنع خزانات الوقود في السيارات، وهو ما يمنع من حدوث هذه المشكلة.

وأوضح خبراء السيارات أن خزان وقود السيارة يتم تصميمه بطريقة هندسية تسمح بملء الخزان بالوقود، ولكن في نفس الوقت دون تعبئة فراغات محددة داخله لترك مساحة كافية لتحرك الأبخرة والغازات، لعدم تشكيل ضغط كبير على البنزين، الأمر الذي يحول دون إشتعاله.

ووفقاً لمعايير الجودة، فإن مساحة الفراغات في الخزان تبلغ حوالي 2.5% من مجمل حجم الخزان، ولمزيد من الأمان، فهناك صمامات أمان بخزانات الوقود تسمح بخروج تلك الأبخرة عند وصولها إلى ضغط معين.

المصدر: المربع نت

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