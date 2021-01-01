هل الزواج قدر مكتوب في اللوح المحفوظ مثل الموت؟

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هل الزواج قدر مثل الموت مكتوب في اللوح المحفوظ ؟، لعله من المسائل التي تشغل كثيرون من الشباب والفتيات خاصة الذين تأخروا في سن الزواج، بل وتؤرقهم بدرجة كبيرة، لذا فإن الإجابة على هذا الاستفهام قد تحمل معها مزيد من الطمأنينة والسكينة لقلوبهم، خاصة وأنه يرتبط به عدد من الاستفهامات الأخرى حول هل الزواج نصيب أم اختيار أم سعي، وهل الزواج قدر لا يتغير بالدعاء وأمور أخرى كثيرة تضاعف أهمية معرفة هل الزواج قدر مثل الموت مكتوب في اللوح المحفوظ ؟ باعتباره أحد الأرزاق الدنيوية.



هل الزواج قدر مثل الموت مكتوب في اللوح المحفوظ

هل الزواج قدر مثل الموت مكتوب في اللوح المحفوظ ؟، ورد فيه أن الإيمان والرضى بقدر الله وقضائه ركن من أركان الإيمان لقوله -صلى الله عليه وسلم- حين سأله جبريل عن مسألة الإيمان قال: « أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره »، والزواج يعتبر من القدر المكتوب في اللوح المحفوظ لما ورد في صحيح مسلم أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال: «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، قال: وعرشه على الماء» رواه مسلم.



هل الزواج قدر مثل الموت مكتوب في اللوح المحفوظ ؟، فكل شي في حياة الانسان قد مكتوب والادله على ذلك كثيره حيث ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم)) وما قدره الله وقضاه وكتبه في اللوح المحفوظ هو من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، إلا أن الله قدّر أسبابا موصلة إلى المسببات، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: «من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه» رواه البخاري ومسلم، وقوله تعالى: «وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا »، وقوله سبحانه: «هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۖ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ » الآية 15 من سورة الملك، وغيرها من الادلة التى تبين ان القدر مكتوب ولكنها تحث على الأخذ بالأسباب من أجل الوصول إلى الرزق الحلال ولكن البعض أصبح يتخذ طرقًا محرمه للوصول إلى الرزق أو الزواج كنزع الحجاب أو الاختلاط لإيجاد الزوج المناسب ونسوا قوله صلى الله عليه وسلم : «أن المرء ليحرم الرزق بالذنب يصيبة » .

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هل الزواج قدر مثل الموت مكتوب في اللوح المحفوظ ؟ كل شي وكل ما كان وما سيكون من حياة الخلق مكتوب في اللوح المحفوظ، وتندرج هذه الكتابة تحت الإيمان بالقدر وهو قائم على أربع أركان رئيسية ألا وهي العلم والكتابة والمشيئة والخلق وهنا يجب علينا كمؤمنين بالقدر أن نؤمن أن لا يقع شيء إلا ويعلمه الله وكتبه وشاءه وخلقه ، ومن بين هذه الأمور الزواج .هل الزواج يتم في السماء قبل الأرضهل الزواج يتم في السماء قبل الأرض ، فيما ورد عن عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة" قال: "وعرشه على الماء" مسلم ، وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة أو النار، إلا وقد كتبت شقية أو سعيدة" صحيح مسلم وبناء على كل هذه الأدلة فإن الزواج مكتوب في وقت لا نستطيع تقديمه أو تأخيره ولكن هذا لا يعني أن نترك الأسباب والبحث والسؤال والاستخارة وغيرها من الأسباب الأخذ بالأسباب من أعظم الأمور للإيمان بالقدر.هل الزواج قدر لا يتغيرهل الزواج قدر لا يتغير بالدعاء ، ففيه جاء أن الدعاء يرد القدر ولكن هل الدعاء في الزواج يندرج تحتها فالجواب نعم صحيح فالدعاء شئ عظيم وبه يستمد الزرق وهو من أعظم الأسباب والتوفيق لقوله –صلى الله عليه وسلم- قال: « وَلَا يَرُدُّ الْقَدَرَ إِلَّا الدُّعَاءُ »، ومعنى أنه لا يردُّ القدرَ إلَّا الدّعاءُ ؛ ليس المرادُ به القدرَ المحتوم، فالقدرُ الذي سبقَ علمُ الله بأنَّه يكونُ: لا يردّه شيءٌ، وعن هل الدعاء يغير القدر فإنما القدرُ الذي يردهُّ الدّعاءُ هو القدرُ المرتَّب الذي جعل الله لردِّه أسبابًا ومنها الدّعاء، فأبلغُ الأسباب لدفع المكروه مثلا الدّعاءُ، فهذا فيه تعظيم شأن الدّعاء وتأثيره في دفع المقدور.هل الزواج قدر لا يتغير بالدعاء ، فالقدرُ نوعان ؛ قدرٌ يعني قدَّر الله أنَّه لابدَّ أن يكون، وعلمَ أنَّه لابدَّ أن يكون، فهذا لا يدفعه شيءٌ لا دعاء ولا غيره، فالقدرُ الذي علمَ اللهُ أنَّه يكون ولابدّ، لا يردُّه شيءٌ، يعني أنه لا أسباب تدفعه ليس له أسباب، وفي هل الدعاء يغير القدر ، فهناك قدرٌ آخرُ مرتَّب على عدم الأسباب التي تدفعه، فهذا القدرُ لدفعه أسباب؛ وأبلغُها في الدَّفع هو الدّعاءُ، ويكون مِن قبيل الحصر الدّعاء، أو الذي يدلّ بالدَّلالة على فضل الدّعاء في دفع القدر ، فهي أقدارُ مرتَّبة على أسباب، والأقدارُ والأسبابُ تتدافعُ، كلّ الأمور الشّرعيَّة والعاديَّة كلّها فيها تدافع، فقدرُ الجوع يُرَدُّ بقدرِ الطَّعام والأكل والعطش والمرض كلّها فيها تدافع، والدَّافعُ والمدفوعُ كلّه مقدَّر.هل الزواج قدر لا يتغير بالدعاء ، بالنسبة لمسألة هل الدعاء يغير القدر في الزواج ، فإن الدعاء لا يغير علم الله، لكن قد يغيّر الكتاب المسطور الذي تطّلع عليه الملائكة، هل الدعاء يغير القدر في الزواج ، وقضاء الإنسان يكون على قسمين هما مبرم، ومعلق، و القضاء المبرم من قضاء الإنسان لا حيلة له فيه لأنه لا يتغير كما أن الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد وإذا أراد أن يكون شيئًا يقول له كن فيكون، وهو لا يُسأل عما يفعل ونحن نسأل عما نحن فاعلين.هل الزواج قدر لا يتغير بالدعاء ، هناك قدرًا محتومًا .. قدرًا مبرمًا، قدرًا في علم الله سبحانه وتعالى، وعلم الله لا يتخلّف، مؤكدًا أن الله يعلم أن هناك دعاءً، والله يعلم -سبحانه وتعالى- أن هناك أحداثًا وهو يكتب الكتاب المسطور، وقد يخالف ما يحدث الكتابَ المسطور، لكنه لا يمكن أن يخالف علم الله القائم في نفسه الذي لا يطّلع عليه لا نبي مرسل ولا ملك مقرّب إلا بإذن الله، هل الدعاء يغير القدر في الزواج ، فعندما أدعو قد يختلف الكتاب المسطور، مكتوب في الكتاب المسطور مثلًا أني سوف أنجح في الامتحان أو أرسب في الامتحان، فدعوت الله: "يا رب أنجحني"، فوفّقني الله للإجابة ونجحت، مخالفًا للكتاب المسطور الذي يعلمه الملائكة؛ لأن الدعاء قادر على أن يُغيّر ما في الكتاب، لكن الله سبحانه وتعالى يعلم أنني سأدعو، ويعلم أنه سيتغير ما في الكاتب المسطور، ويعلم أنني سأنجح.هل الزواج قدر لا يتغير بالدعاء ، رسول الله - صلى الله عليه وسلم- بين لنا أن القضاء المعلق يتغير بالدعاء المقبول عند الله عز وجل وله شروطه، ومن أبرزها أنه يكون مما أكل الحلال وأكل الحلال عند العلماء على رأيين الأول: ماله من حلال أي يكون خاليًا من أي تصرف مالي قد حرمه الإسلام كالرشوة والغش منوهًا بأن الراي الثاني هو أن يكون الإنسان مطعمه من حلال بكونه أيضًا خاليًا من أي محرم كالميتة ولحم الخنزير أو الخمر.هل الزواج قدر لا يتغير بالدعاء ، فإذا حرر الإنسان بدنه من كل محرم فإن الله -سبحانه وتعالى- يستجيب للدعاء، ويصعد به من الأرض إلى السماء، حيث قال الله تعالى «إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ» الآية 10 من سورة فاطر، وعن هل الدعاء يغير القدر في الزواج ، فإنه في أثناء صعود الدعاء إلى السماء يقابل القضاء فيعتلجان ويغلب الدعاء، صاعدًا ليغير الله محوًا للقضاء وإثباتًا بما في هذا الدعاء، طبقًا لاستجابته له.هل الزواج نصيب أم اختيارهل الزواج نصيب أم اختيار ، ورد أنه قد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم كُلاًّ من الرجل والمرأة أن يحسن اختيار شريك حياته، قال عليه الصلاة والسلام: (تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ) متفق عليه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَدِينَهُ فَزَوِّجُوهُ، إِلاَّ تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ) رواه الترمذي وغيره.هل الزواج نصيب أم اختيار ، وأمر الخاطب أن ينظر إلى خطيبته قبل أن يبتّ في أمر الخطبة، قال عليه الصلاة والسلام لمن خطب ولم ينظر لخطيبته: (اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا) رواه الترمذي وحسّنه، أي أن ذلك سبب للوفاق، وقال عليه الصلاة والسلام: (لاََ تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ) متّفق عليه، أي لا تُزوّج الثيّب إلا بإذن صريح، ولا البكر إلا بموافقة ولو كانت موافقة ضمنية، وهناك توجيهات نبوية كثيرة تأمر كُلاًّ من الزوجين أن لا يبتّ في أمر الزواج إلا عن رويّة.هل الزواج نصيب أم اختيار ، بعد كل هذا إذا تم أمر الزواج فلا شك أنه سيكون موافقاً لما سبق في علم الله، وفي موضوع الزواج وغيره يأمرنا الإسلام بأن نتخذ الوسائل الكفيلة بالنجاح، وبعد ذلك إن نجحنا فالحمد لله، وإلا فلا حول لا قوة إلا بالله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الْمُؤْمِنُ الْقَوِىُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ وَفِى كُلٍّ خَيْرٌ، احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلاَ تَعْجِزْ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلاَ تَقُلْ: لَوْ أَنِّى فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا، وَلَكِنْ قُلْ: قَدَرُ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ؛ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ) رواه مسلم.هل الزواج نصيب أم اختيار ، وهكذا فإن النظر إلى موضوع القسمة والنصيب يأتي بعد بذل الجهد لاختيار الأنسب حتى لا يظل الإنسان يلوم نفسه، وكثير من الأزواج يحمّل الطرف الآخر مسؤولية عدم الوفاق في حين أنه لو أنصف لوجد أنه هو المسؤول عن ذلك.هل الزواج نصيب أم سعيهل الزواج نصيب أم سعي ، الله كتب كل شيء قبل أن يخلق السموات والأرض، والقدر لا دخل للإنسان فيه، ومن ضمنه مسألة اختيار الزوجة، وبالتالي فإنه لا يوجد تعارض بين نصيب الإنسان وقدره في الزواج من امرأة معينة ومسألة الاختيار النابع عن إرادة الإنسان من جهة أخرى، فالإنسان يستشعر حرية الاختيار حقيقة في حياته عدما تراه يبحث عن الزوجة الصالحة التي تناسبه وتشترك معه في صفاته، وكذلك الحال مع المرأة التي تختار شريك حياتها من بين قائمة الرجال الذين يتقدمون لها.هل الزواج نصيب أم سعي ، كثير من الناس يلقون اللوم على النصيب عندما تفشل علاقتهم الزوجية، بينما الحقيقة التي لا مراء فيها أن الأمر يعود إلى الإنسان وطريقة اختياره لشريك حياته، وهل سلك المنهج الصحيح في الاختيار أم لا؟!، أي أن الإنسان يمتلك حرية الاختيار ومن ثم عليه أن يتحمل نتائج اختياره كاملة دون إلقاء اللوم وسوء اختياره على النصيب والقدر.هل الزواج نصيب أم سعي ، ينبغي على الإنسان أن تكون له أسس ومعايير عند اختيار شريك حياته بعيدًا عن العشوائية والهوى، وأن ينظر في نسبة القواسم المشتركة بينه وبين شريكة حياته وهل تلائم صفاتها صفاته أم لا، مع مراعاة أسس الكفاءة في التعليم والثقافة والعمر وغيرها، والتي أثبتت كثير من الدراسات أنها يجب أن تؤخذ في الاعتبار عند اختيار الشريك المناسب، فالزواج إذن وإن كان مقدرًا من عند الله فإنه في الوقت ذاته علاقة مبنية على الاختيار الكامل والإيجاب والقبول بين الطرفين.هل الدعاء بالزواج من شخص معين يغير القدرهل الدعاء بالزواج من شخص معين يغير القدر ، ورد أن الدعاء من القدر ولا يغير القدر، وإذا أراد الله أن يعطي شيئا أجرى على لسانه الدعاء، فلو فتاة متعلقة بفلان، فعليها أن تتعلق بالخير والزوج الصالح أيا كان، وعليها الاستخارة بالاسم، لكن الإلحاح بتكرار اسم فلان غير مستحب ، ولكن الدعاء أن يكتب الله الخير.