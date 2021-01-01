هزيمة آبي أحمد الثقيلة في تيجراي.. المتمردون طردوا قواته من العاصمة ميكيلي .. وإثيوبيا تجبر على وقف إطلاق نار أحادي



هزيمة آبي أحمد الثقيلة في تيجراي هزيمة آبي أحمد الثقيلة في تيجراي

أعلنت الحكومة الفيدرالية الإثيوبية ، الاثنين ، "وقف إطلاق النار من جانب واحد" في منطقة تيجراي التي مزقتها الحرب ، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية ، مع دخول مقاتلين من المتمردين إلى العاصمة الإقليمية ميكيلي ، ما أذن بانطلاق الاحتفالات في الشوارع، وفق ما ذكرت صحف دولية.







كان الانعكاس الدراماتيكي لتراجع وانهزام قوات رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، بمثابة نقطة تحول في الصراع المستمر منذ ما يقرب من ثمانية أشهر في تيجراي ، والذي تقول الأمم المتحدة إنه دفع 350 ألف شخص إلى حافة المجاعة.

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جاء إعلان وقف إطلاق النار في الوقت الذي سار فيه المتمردون، الذين أطلقوا على أنفسهم اسم قوات دفاع تيجراي ، إلى العاصمة ميكيلي ، ما جعل الناس يخرجون ويرقصون في الشوارع بينما فر المسؤولون المحليون من المدينة.كما جاء في بيان نشرته وسائل الإعلام الرسمية مساء الإثنين "إعلان وقف إطلاق النار أحادي الجانب غير المشروط اعتبارًا من اليوم 28 يونيو".وأضاف البيان أن وقف إطلاق النار سيستمر حتى نهاية "الموسم الزراعي" الحالي ويهدف إلى تسهيل الإنتاج الزراعي وتوزيع المساعدات مع السماح للمقاتلين المتمردين "بالعودة إلى الطريق السلمي".قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يوم الإثنين إنه تحدث مع آبي، وأعرب عن أمله في أن يتم وقف الأعمال العدائية بشكل فعال.ووصف الأحداث الأخيرة في تيجراي بأنها "مقلقة للغاية" قائلا إنها "تظهر مرة أخرى أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة".وقالت السفارة البريطانية في إثيوبيا إن وقف إطلاق النار "تطور مهم" ودعت جميع الأطراف إلى احترامه.- هجوم جديد -بدأت الحرب في تيجراي في (نوفمبر) الماضي ، عندما أرسل آبي قوات للإطاحة بالقيادة الإقليمية المنشقة.وقال إن هذه الخطوة تأتي ردا على الهجمات التي شنها حزب الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي على معسكرات الجيش الاتحادي.وعد آبي رجاله بنصر سريع ، وسيطرت القوات الفيدرالية على ميكيلي في أواخر نوفمبر.لكن القتال العنيف استمر في جميع أنحاء المنطقة وسط تزايد التقارير عن وقوع مذابح وانتشار العنف الجنسي.شنت المتمردة هجومًا كبيرًا الأسبوع الماضي بالتزامن مع الانتخابات الوطنية المرتقبة في إثيوبيا.وصرح مسؤول حكومي لوكالة فرانس برس الاثنين ان مقاتلي TDF الجبهة المتمردة دخلوا ميكيلي.وقال المسؤول "TDF سيطرت على المدينة". "لقد دخلوا. المدينة تحتفل. الجميع في الخارج يرقصون.".وذكر المسؤول إن الحكومة المؤقتة التي عينها آبي بتيجراي اختارت في وقت سابق ترك مواقعها في ميكيلي مع اقتراب مقاتلي التمرد من كل جانب".وأضاف المسؤول الذي تحدث لوكالة فرانس برس شريطة عدم الكشف عن هويته لأسباب تتعلق بالسلامة "الجميع غادروا. آخرهم غادروا بعد الظهر ... المنطقة ليس بها حكومة.".وكذلك أكد مسؤول إنساني رحيل الحكومة المؤقتة، ولم يرد مكتب آبي على الفور على طلب للتعليق مساء الاثنين.ذكرت شركة فانا الإذاعية التابعة للدولة في وقت سابق أن رئيس الإدارة المؤقتة لتيجراي طلب من الحكومة الفيدرالية إعلان وقف إطلاق النار.- اقتحام بنوك وسرقات بالإكراه -في وقت سابق من يوم الاثنين ، أفاد شهود عيان أن الجنود الفيدراليين والشرطة يفرون من ميكيلي ، مع بعض الغارات على البنوك والسيطرة على المركبات التابعة لمواطنين عاديين.وقال أحد الشهود "الشرطة الاتحادية والقوات الإثيوبية تفر من المدينة في سيارات أخذوها من أفراد. ويبدو أنهم يتجهون شرقا".وذكر مسؤول في الأمم المتحدة إن الجنود قاموا بتفكيك معدات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية للعديد من وكالات الأمم المتحدة في ميكيلي في محاولة على ما يبدو لقطع الاتصالات عن المدينة.إدانة دوليةأصدرت رئيسة منظمة اليونيسف ، هنريتا فور ، بيانًا اتهمت فيه الجنود الإثيوبيين بخرق القانون الإنساني الدولي عندما دخلوا مكتب المنظمة في ميكيلي و "فككوا معداتنا التي تعمل بنظام VSAT".يستخدم موظفو الأمم المتحدة هذه المعدات للتواصل والاتصال بالإنترنت في منطقة قطعت فيها الحكومة الإثيوبية جميع الروابط الرقمية.وقالت المديرة التنفيذية لوكالة الأمم المتحدة للطفولة هنريتا فور على تويتر "هذا العمل ينتهك امتيازات وحصانات الأمم المتحدة وقواعد القانون الإنساني الدولي فيما يتعلق باحترام أهداف الإغاثة الإنسانية.إنني أدين هذا العمل بأشد العبارات ".وقال أحد سكان ميكيلي "الجميع خارج منازلهم. الجميع متحمسون والموسيقى في الشوارع.".إلى جانب القوات من إريتريا المجاورة ، سيطر الجيش الإثيوبي على جزء كبير من تيجراي منذ نوفمبر الماضي.كانت التوترات بين الحكومة الوطنية بقيادة أبي أحمد والزعماء السابقين في المنطقة ، الجبهة الشعبية لتحرير تيجرايان ، تتصاعد منذ سنوات بعد أن ترك أعضاء في الجبهة الائتلاف الحاكم في عام 2018.اغتصاب وقتل للآلافأودى الصراع بحياة الآلاف وشرد ما يقرب من مليوني شخص، و أبلغ المدنيون في جميع أنحاء المنطقة عن انتهاكات لحقوق الإنسان مثل القتل الجماعي والاغتصاب الجماعي.ويمكن لوقف إطلاق النار أن يهدئ الحرب التي زعزعت استقرار ثاني أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان وهددت بفعل الشيء نفسه في منطقة القرن الأفريقي الأوسع.و يأتي ذلك في الوقت الذي تنتظر فيه البلاد نتائج الانتخابات الوطنية التي روج لها رئيس الوزراء آبي أحمد باعتبارها حجر الزاوية في الإصلاحات التي فاز بسببها بجائزة نوبل للسلام لعام 2019.وأثار تحول أبي من صنع السلام إلى شن الحروب فزع العديد من المراقبين منذ اندلاع القتال في تيجراي في نوفمبر، و منذ ذلك الحين ، كافح العالم للوصول إلى جزء كبير من المنطقة والتحقيق في الادعاءات المتزايدة عن الفظائع بما في ذلك الاغتصاب الجماعي والتجويع القسري.