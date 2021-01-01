هزة أرضية تضرب جنوب الجيزة.. تفاصيل

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هزة أرضية

سجلت محطات الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية اليوم السبت هزة أرضية بسيطة بقوة ٢ على مقياس ريختر فى منطقة جنوب الجيزة فى الساعة الرابعة وعشرة دقائق. ولَم يصل للمعهد اى بلاغ بوقوع إصابات لكن سمع بعض المواطنين صوتا نتيجة ان الهزة سطحية.

ظاهرة فلكية جديدة
يذكر أن سماء مصر تشهد اليوم ظاهرة فلكية هي اقتران القمر مع كوكب الزهرة فى ظاهرة يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال لمشاهدتها ورصدها وتصويرها.

وأعلن المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية برئاسة الدكتور جاد القاضي، أننا على موعد اليوم مع اقتران بين كوكب الزهرة والقمر وسوف يكون كوكب الزهرة على أقرب مسافة له من الشمس.

وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": “غدا يغرب كوكب الزهرة اللامع مبكرا في حوالي 7:15 مساء حيث يكون الزهرة بالقرب من الأفق الغربي”.

وأشار الدكتور أشرف تادرس، إلى أن الظاهرة الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض.

المصدر: elbalad

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