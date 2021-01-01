هجوم عنيف من خالد الغندور على اتحاد الكرة .. ومباراة الأهلي وبيراميدز السبب



الإعلامي خالد الغندور الإعلامي خالد الغندور

هاجم الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد عقب مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري







وأكد خالد الغندور عبر قناة “ اون تايم سبورت ” أن الأهلي كان بإمكانه تحقيق الفوز في المباراة ولكن خطا الشناوي حارس مرمى الأهلي اهدي التعادل لـ بيراميدز مشددا الله تعالي “ جبر بخاطر " رمضان صبحي نجم بيراميدز عقب هجوم الجماهير عليه

قد يعجبك أيضا...

وأضاف خالد الغندور أن ضياع الـ نقطتين من الأهلي امر إيجابي بالنسبة لفريق الزمالك قائلا “ لا في الخاطر ولا البال ”وتساءل خالد الغندور عن سر وجود جماهير في المدرجات قائلا ان “اللائحة تطبق على كل الأندية إلا الأهلى، وازاي اتواجد جمهور في مباراة بيراميدز؟.هل اللائحة بتقول كل الأندية ماعدا الأهلي وده شئ يستفز الجماهير ” مستنكرا قرار اتحاد الكرة بـ وجود جماهيروأضاف أن الأهلي خاض المباراة في التاسعة مساء على الرغم من طلب إدارة الزمالك إقامة مباراة الفريق امام مصر المقاصة في التاسعة بدلا من الخامسة ولكن اتحاد الكرة رفض الأمر قائلا “لماذا يلعب الأهلي الساعة تسعة؟!”