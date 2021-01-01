قال المتحدث باسم كاتبة هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" التي غردت في عام 2014 على تويتر بجملة "هتلر كان محقاً" تعليقاً على حرب إسرائيل مع حماس في غزة، إن تالا حلاوة لم تعد تعمل لصالح "بي بي سي"، ما يشير إلى أن المؤسسة أنهت عملها.
وأضاف المتحدث باسم المذيعة التي تغطي الشأن الفلسطيني في رام الله:"تالا حلاوة لم تعد تعمل في هيئة الإذاعة البريطانية"، من دون تحديد سبب إنهاء عمل حلاوة سواء بالإقالة أو الاستقالة.
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التعليقات على هتلر كان محقاً.. بي بي سي تنهي عمل تالا حلاوة بسبب تغريدة من 2014
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