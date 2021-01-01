

هبوط ناسا على القمر: لماذا رفرف علم أبولو 11 في الفضاء؟ هبوط ناسا على القمر: لماذا رفرف علم أبولو 11 في الفضاء؟

شغل هبوط ناسا على سطح القمر عام 1969 صميم نقاشات نظرية المؤامرة لأكثر من نصف قرن حتى الآن، وأحد الأدلة التي يُستشهد بها هو رفرفة العلم الأمريكي على سطح القمر.



وهبطت ناسا بأول رجلين على سطح القمر قبل 52 عاما في شهر يوليو. ونجح رائدا الفضاء نيل أرمسترونغ وباز ​​ألدرين في الهبوط على القمر. وللاحتفال بالإنجاز الضخم، تلقى رواد الفضاء تعليمات من الرئيس ريتشارد نيكسون، لوضع علم أمريكي على القمر تكريما لكل أمريكي ساهم في برنامج أبولو.



ومع ذلك، اجتذب زرع العلم في السنوات التالية قدرا لا يصدق من التدقيق والشك، ما دفع أصحاب نظرية المؤامرة إلى التساؤل عما إذا كانت وكالة ناسا هبطت بالفعل على القمر. وتزعم إحدى نظريات المؤامرة الرائدة التي تندد بإنجازات ناسا، أن رفرفة علم الولايات المتحدة في فراغ الفضاء هو دليل على أن الهبوط على سطح القمر كان مجرد خدعة.

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وعندما زرع أرمسترونغ وطيار الوحدة القمرية باز ألدرين، العلم الأمريكي، بدا أن القماش الأحمر والأبيض يتحرك كما لو كان في مهب الريح.ولكن، إذا لم يكن هناك غلاف جوي على القمر، فكيف يمكن للعلم أن يلوح بهذا الشكل؟.ودعمت اللحظة غير العادية، التي التُقطت بواحدة من كاميرات Eagle Lunar Module، مؤامرات قمرية على مدى 50 عاما. فهل يمكن أن يكون هذا دليلا على أن صور الهبوط على سطح القمر، صُوّرت في استوديو هوليوود؟، أو ربما تم تصوير الهبوط على سطح القمر في مكان مجهول في صحاري ولاية نيفادا الأمريكية؟.يمكن القول إن هذا غير محتمل للغاية، لأن هناك عاملا رئيسيا واحدا تخطئ جميع المؤامرات القمرية، وهو أن العلم الأمريكي لم يرفرف أو يلوح على القمر حقا.ووفقا لمركز الفضاء الوطني البريطاني في ليستر، فإن حركات العلم الظاهرة كانت بسبب رواد الفضاء أنفسهم وليس بسبب الرياح.وأوضح مركز الفضاء: "حافظ العلم حيث غُرس على السطح، على شكله المنحني بسبب عدم وجود جاذبية قوية على القمر. وفي مقطع فيديو للعلم، يبدو أيضا أنه يلوح ذهابا وإيابا، وهذا لأنه عندما كان رواد الفضاء يزرعونه، قاموا بتدويره ذهابا وإيابا للحفر بشكل أفضل في التربة القمرية، ما جعل العلم يتماوج مثل البندول - من دون نسيم".وبمجرد مقارنة صور القمر التي التُقطت بعد زرع العلم، سترى رواد الفضاء يتحركون ولكن العلم يظل في الموضع نفسه بالضبط.وعلّقت ناسا على الاتهامات الخادعة، قائلة: "ليس كل علم يحتاج إلى نسيم - على الأقل ليس في الفضاء. عندما كان رواد الفضاء يزرعون سارية العلم، قاموا بتدويرها ذهابا وإيابا لاختراق تربة القمر بشكل أفضل - أي شخص يضع عمودا على شكل خيمة غير حاد سيعرف كيف يعمل هذا. لذلك بالطبع رفرف العلم. سيؤدي فتح قطعة من القماش الملفوف مع زخم زاوية حادة بشكل طبيعي إلى موجات وتموجات".ووُضع العلم الأمريكي على القمر بطريقة تجعله واقفا بشكل مستقيم في بيئة القمر الخالية من الهواء.وقالت وكالة ناسا: "بالإضافة إلى العمود الرأسي الذي يدعم جانب العلم، وُضعت ذراع أفقية على طول الجزء العلوي من العلم لتثبيته. وأحيانا لا يمد رواد الفضاء هذا الذراع بالكامل، لذلك لن يتم تمديد العلم بشكل مسطح. وهذا من شأنه أن يترك بعض التموجات في القماش، ما يجعل العلم يظهر في الصور كما لو كان يلوح في النسيم، حتى عندما كان بلا حراك تماما".واحتفالا بالذكرى الخمسين لهبوط أبولو 11 على سطح القمر، فُضحت مؤامرة التلويح من قبل البروفيسور أنو أوجا، من المركز الوطني للفضاء.ومتحدثا في المرصد الملكي Greenwich، حول نظريات الهبوط على القمر، وصف خبير الفضاء عملية زرع العلم بأنها "لحظة تتويج" للهبوط على سطح القمر.ومع ذلك، على الرغم من ادعاءات المؤامرة على مر السنين، فإن العلم الأمريكي لم يلوح أو يرفرف على القمر، حيث نُصب العلم باستخدام عمود تلسكوبي بعمود أفقي لإبقاء النسيج ممتدا.وقال أوجا: "نظرا لإعداده على هذا النحو، يبدو أنه يلوح في مهب الريح. وكل التعرجات موجودة لأنها شُدّت حرفيا لمدة أربعة أيام في طريقها إلى القمر".وأوضح جاك سينغال، أستاذ الفيزياء بجامعة ريتشموند، أن مؤامرات الهبوط على القمر لم تكن شائعة كما هي اليوم حتى أواخر السبعينيات.ويُعزا انتشار المؤامرات على نطاق واسع إلى بيل كيسينغ، المهندس السابق الذي نشر كتاب عام 1974: "لم نذهب إلى القمر أبدا".وفي عام 1974، عانت حكومة الولايات المتحدة أيضا من حرب فيتنام بشكل متزايد، والتي انتهت العام التالي.إذن، ما الذي حدث لعلم أبولو 11 بعد 50 عاما من غرسه؟بعد مهمة أبولو 11، زرعت ناسا خمسة أعلام أخرى على القمر، بعضها ما يزال قائما حتى اليوم.وتُظهر صور الأقمار الصناعية القمرية أن علم أبولو 11 سقط على الأرجح، لكن سارية أبولو 12 وأبولو 16 وأبولو 17 لا تزال منتصبة.ومع ذلك، فإن تأثيرات الإشعاع الكوني القوي أدت على الأرجح إلى تبييض الأعلام باللون الأبيض.كم كلف برنامج أبولو وكالة ناسا؟توقعت وكالة الفضاء في البداية أن تبلغ تكلفة البرنامج 15.9 مليار جنيه إسترليني (20 مليار دولار).وبين عامي 1959 و1973، أنفقت وكالة الفضاء 23.6 مليار دولار على رحلات الفضاء البشرية، بما في ذلك 20 مليار دولار على أبولو وحدها.حقائق سريعة حول مهمة هبوط أبولو 11 على سطح القمر:1. انطلق طاقم أبولو 11 التابع لناسا من كيب كانافيرال في فلوريدا في 16 يوليو 1969.2. بمجرد عودة رواد الفضاء بأمان إلى الأرض، كان على طاقم أبولو 11 قضاء 21 يوما في الحجر الصحي.3. قضى نيل أرمسترونغ وباز ألدرين ما يقرب من 22 ساعة على القمر إجمالا، ولكن أقل من ثلاث ساعات على سطح القمر.4. مُنح رواد فضاء أبولو 11 وسام الحرية الرئاسي من قبل الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون.5. عادت أبولو 11 إلى الأرض وتناثرت في المحيط الهادئ في 24 يوليو 1969.حقائق سريعة عن القمر:1. يقدر علماء الفلك أن القمر يبتعد ببطء عن الأرض بمعدل 1.5 بوصة (3.8 سم) في السنة.2. بسبب الطريقة التي يدور بها القمر حول الأرض، نرى دائما الجانب نفسه يواجهنا.3. نشأ القمر على الأرجح عندما اصطدم جسم بحجم المريخ بالأرض منذ 4.5 مليار سنة.4. عند النظر إلى القمر والشمس من الأرض، فإن لهما الحجم نفسه تقريبا، ولهذا السبب نلاحظ كسوف الشمس.5. يوجد ماء على القمر، ولكنه محاصر على شكل أغطية جليدية حول الأقطاب.