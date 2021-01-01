المربع نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة توزيع وتسويق السيارات المحدودة، تمويلك بسعر الكاش مع البنك الأهلي على جميع موديلات هافال 2021 – 2022.
السيارة المشمولة في العرض:
هافال H9 موديل 2021
*ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بملء النموذج أدناه.
سعر الشراء النقدي: تبدأ من 94,990 ريال ( بدون الضريبة )
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التعليقات على هافال H9 2021 بدون دفعة أولى أو هامش ربح أو رسوم إدارية “عروض الصيف”
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