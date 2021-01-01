

هافال H9 2021 بدون دفعة أولى أو هامش ربح أو رسوم إدارية “عروض الصيف” هافال H9 2021 بدون دفعة أولى أو هامش ربح أو رسوم إدارية “عروض الصيف”

المربع نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة توزيع وتسويق السيارات المحدودة، تمويلك بسعر الكاش مع البنك الأهلي على جميع موديلات هافال 2021 – 2022.



السيارة المشمولة في العرض:

هافال H9 موديل 2021

*ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بملء النموذج أدناه.



سعر الشراء النقدي: تبدأ من 94,990 ريال ( بدون الضريبة )

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مميزات العرض:بدون دفعة أولى.بدون رسوم إدارية.بدون هامش ربح لعملاء الرواتب.صيانة مجانية لمدة سنة أو 30 ألف كم أيهما أسبق.الشروط والأحكام:تطبق الشروط والأحكام.العرض ساري حتى 30 يونيو 2021 أو حتى نفاذ المخزون.