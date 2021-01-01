يشير بحث جديد من جامعة جلاسكو إلى أن السمنة المفرطة تسبب لأصحابها الأمراض حتى وإن كانوا يمارسون الرياضة لتخفيف الوزن.
ووفقا لموقع “endocrinologynetwork”، أن بعد تحليل أكثر من 380،000 فرد مع متابعة في المتوسط 11.2 سنة ، تشير النتائج إلى أن المرضى الذين يُعتقد أنهم يعانون من السمنة الصحية الأيضية كانوا أكثر عرضة للإصابة بداء السكري من النوع 2 بنسبة 4.3 مرة ، و 76٪ أكثر عرضة للإصابة بقصور القلب، و 18٪ أكثر من المحتمل أن يصابوا بنوبة قلبية أو سكتة دماغية خلال فترة المتابعة مقارنة بنظرائهم الأصحاء الأيضي بدون السمنة.
وكتب الباحثون أن "الأشخاص الذين يعانون من السمنة الصحية الأيضية ليسوا" أصحاء "لأنهم أكثر عرضة للإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية وفشل القلب وأمراض الجهاز التنفسي مقارنة بالأشخاص غير المصابين بالسمنة والذين لديهم ملف استقلابي طبيعي".
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التعليقات على هؤلاء لا تحميهم الرياضة من الإصابة بالأمراض
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