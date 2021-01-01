هؤلاء لا تحميهم الرياضة من الإصابة بالأمراض

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هؤلاء لا تحميهم الرياضة من الإصابة بالأمراض

يشير بحث جديد من جامعة جلاسكو إلى أن السمنة المفرطة تسبب لأصحابها الأمراض حتى وإن كانوا يمارسون الرياضة لتخفيف الوزن.

ووفقا لموقع “endocrinologynetwork”، أن بعد تحليل أكثر من 380،000 فرد مع متابعة في المتوسط ​​11.2 سنة ، تشير النتائج إلى أن المرضى الذين يُعتقد أنهم يعانون من السمنة الصحية الأيضية كانوا أكثر عرضة للإصابة بداء السكري من النوع 2 بنسبة 4.3 مرة ، و 76٪ أكثر عرضة للإصابة بقصور القلب، و 18٪ أكثر من المحتمل أن يصابوا بنوبة قلبية أو سكتة دماغية خلال فترة المتابعة مقارنة بنظرائهم الأصحاء الأيضي بدون السمنة.

وكتب الباحثون أن "الأشخاص الذين يعانون من السمنة الصحية الأيضية ليسوا" أصحاء "لأنهم أكثر عرضة للإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية وفشل القلب وأمراض الجهاز التنفسي مقارنة بالأشخاص غير المصابين بالسمنة والذين لديهم ملف استقلابي طبيعي".

مع استمرار انتشار وباء السمنة، يمكن أن يؤدي التركيز الأكبر على البحث في الأنماط الظاهرية المختلفة للسمنة إلى تحسين قاعدة المعرفة الحالية ورعاية المرضى، ومع وضع ذلك في الاعتبار.

المصدر: صدى البلد

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