المربع نت – كشفت نيوم عن الدور الذي ساهمت به الجولة الثامنة والتاسعة للموسم السابع من بطولة العالم لـ”الفورمولا-إي” ضمن سباق “بويبلا إي-بري” في المكسيك، في مجال ابتكارات الاستدامة وتعزيز خطوات المكسيك للمضي قدماً على ذلك النهج.
وأضحت نيـوم عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن هذه البطولة قد ساهمت في الترويج لحلول الطاقة البديلة والمساهمة في الحد من تلوث الهواء ومكافحة تغير المناخ في جميع أنحاء العالم، وذلك بالشراكة مع حملة (#BeatAirPollution) لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.
وبما أن نيوم الشريك الرئيسي لفريق مرسيدس إي كيو فورمولا إي، فإنها لعبت كذلك دورًا هامًا في مجال حماية البيئة وتسخير الحلول المبتكرة لتحقيق مستقبل أكثر استدامة، والتزامها بهذا الدور في قيمها الأساسية وجميع أعمالها وقطاعاتها المختلفة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على نيوم تعزز مستقبل الاستدامة في سباق “بويبلا إي ـ بري” بالمكسيك
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق