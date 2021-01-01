نيسان توقف تطوير سيارات السيدان في اليابان

المربع نت – تماشياً مع الاتجاه العالمي الحالي، ستتوقف نيسان عن تطوير إصدارات جديدة من سياراتها السيدان في السوق الياباني، وستُركز على تطوير سيارات الاس يو في والسيارات الكهربائية بالكامل، لكنها ستواصل تطوير سيارات السيدان للأسواق الخارجية.
ونقلاً عن أشخاص مطلعين على خطط الشركة، فإن نيسان ستتوقف عن إنتاج طرازاتها السيدان الأربعة بما في ذلك سكايلاين والتي يتم بيعها في اليابان، وقد أبلغت الشركة مورديها بخططها الجديدة، ووفقاً للتقرير فإن وقف تطوير سيارات السيدان سيسمح لنيسان بتوجيه المزيد من الاستثمارات في تطوير سيارات الاس يو في والسيارات الكهربائية.
كان مصنع Tochigi في شمال طوكيو يُنتج سكايلاين وسيارات السيدان الأخرى، وتخطط الشركة لتحويله لبدء تجميع سياراتها الكهربائية الجديدة آريا، وتحويله إلى مصنع للسيارات الكهربائية بالكامل، ويُذكر أن سكايلاين هو الطراز الأقدم من نيسان، ولديه قاعدة عملاء كبيرة، لكن سيارات السيدان تنخفض شعبيتها يوماً بعد يوم مع ارتفاع شعبية سيارات الاس يو في.
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