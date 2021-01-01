نوعية عين شمس: إعلان نتائج امتحانات الترم الثانى خلال الشهر الجارى



كلية تربية نوعية جامعة عين شمس كلية تربية نوعية جامعة عين شمس

قال الدكتور أسامة السيد عميد كلية تربية نوعية جامعة عين شمس ، إنه سوف يتم الإعلان عن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني لجميع الفرق بعد انتهاء عمليات التصحيح والرصد والمراجعة لامتحانات نهاية العام الدراسي، مؤكدا أنه سوف يتم الإعلان عن نتائج الامتحانات خلال شهر يوليو الجاري .









وأكد الدكتور اسامة ، خلال تصريحاته لصدى البلد، انه لم يتم اكتشاف اي حالة كورونا بامتحانات الفصل الدراسي الثاني، مشيرا الي انها تسير بشكل طبيعي دون اي معوقات .

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وأشار إلى أنه يبلغ عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الثاني ٥٢٠٠ طالب وطالبة ينقسمون إلى خمسة شعب وهم شعبة الاقتصاد المنزلي وشعبة التربية الموسيقية وشعبة التربية الفنية والإعلام التربوي وتكنولوجيا التعليم الي جانب قسم العلوم النفسية والتربويه بواقع ٢٨ لجنه موزعة علي ثلاث مبانٍ وعدد من الخيام.واوضح ان الامتحانات النظرية تنتهي في ٢٨ من شهر يونيو وتبدأ الامتحانات العملية فور انتهاء الامتحانات النظرية في التاسع والعشرين من يونيو وتنتهي في العاشر من يوليو.وأوضح عميد كلية تربية نوعية جامعة عين شمس انه تم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية بشكل كافي من حيث جعل الامتحانات علي فترات والتأكد من التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة.الجدير بالذكر انضمت مجلة (مصريقيا) التي تصدرها كلية البنات جامعة عين شمس لقاعدة البيانات العالمية DOAJ للمجلات مفتوحة المصدر والتي تحوي أكثر من 16 الف مجلة عالمية محكمة صرحت بذلك الدكتورة رقية شلبى عميد الكلية مؤكدة أن ذلك يعد إنجاز علمي جديد يضاف لقائمة إنجازات جامعة عين شمس .وأضافت عميد كلية البنات جامعة عين شمس بأن هذا يعتبر إنجازا هاما ينعكس إيجابيا علي النشر العلمي الدولي لمجلة مصريقيا حيث يتيح الوصول إليها من ملايين الباحثين علي مستوي العالم..ومن جانبها أوضحت الدكتورة حنان الشاعر وكيل الكلية للدراسات العليا أن مجلة مصريقيا الدولية للدراسات المصرية الأفريقية تم إنشاؤها من عام وتحظي بإقبال واسع من الباحثين من خارج مصر حيث تضم محكمين وتنشر لباحثين من عدد من الجامعات الإفريقية والعربية و المصرية.وأضافت الدكتورة رضوي رمضان مدير وحدة النشر العلمي بالكلية أن المجلات التي يتم قبولها في قاعدة بيانات DOAJ تخضع للتقييم في ضوء معايير دقيقة مما يعد إنجازا حقيقيا لمجلة (مصريقيا)