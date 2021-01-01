أوضح مصدر من الاتحاد المغربي لكرة القدم لـ FIlGoal.com أن نهائي دوري أبطال إفريقيا سيكون بدون حضور جماهيري.
ويلتقي الأهلي مع كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في نهائي دوري الأبطال بالدار البيضاء في السابع عشر من يوليو الجاري.
وقال المصدر لـ FilGoal.com: "نسقنا مع كاف على عدم حضور الجماهير في نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد رفض السلطات الصحية المغربية خوفا من زيادة عدد المصابين بفيروس كورونا بين الجماهير المسافرة وأبلغنا كاف بذلك".
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على نهائي دوري الأبطال دون جماهير.. وفقاعة طبية قبل 3 أيام من المباراة
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق