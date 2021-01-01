ننشر تفاصيل امتحانات الدور الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تفاصيل امتحانات الدور الثاني لطلاب الشهادة الاعدادية (الصف الثالث الإعدادي)، للعام الدراسي 2020/2021.







أوضحت وزارة التربية والتعليم ، أن امتحانات الدور الثاني لـ طلاب الاعدادية ستكون بعد انتهاء مواعيد امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة وطبقًا للجدول الذي تعلنه كل مديرية.

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txtوزير التعليم يلتقي أولياء أمور مدارس النيل .. ويؤكد : "الرئيس مهتم"txtالتعليم : مفيش امتحانات ثانوية عامة تجريبية لطلاب الدمجوأشارت وزارة التربية والتعليم ، إلى أن امتحانات الدور الثاني ستعقد بالنسبة للمواد التي تضاف للمجموع بنفس مواصفات امتحان الدور الأول ، وستكون الأسئلة في المنهج المقرر للفصل الدراسي الثاني فقط.وأكدت وزارة التربية والتعليم ، أن الطلاب الذين تخلفوا عن امتحان الدور الأول بعذر يقبله مدير المديرية، يحق لهم أداء امتحان الدور الثاني بالدرجة الفعلية.وبالنسبة للطلاب المصريين العالقين بالخارج، أوضحت وزارة التربية والتعليم ، أنه سوف تعقد لهم امتحانات تكميلية في مقررات الفصل الدراسي الأول، على أن يؤدوا الامتحانات مع طلاب الدور الثاني بالدرجة الفعلية.وبالنسبة للطلاب المصريين العالقين بالخارج أو الطلاب الذين لم يجتازوا امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع، تعقد لهم الامتحانات (منهج كامل) طبقًا لجدول كل مديرية بواقع (15 سؤالا) نوعية الاختيار من متعدد وفي زمن قدره (60 دقيقة).