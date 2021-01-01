تستعد وزارة النقل، لبدء تشغيل مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة والذي يعد أحد أهم مشروعات النقل الحديثة.
وينشر مصراوي أول صور لقطار مونوريل العاصمة الإدارية مشحونا من مصانع الشركة بديربي في إنجلترا والذي يصل مصر خلال الفترة القادمة لبدء تشغيله بشكل تجريبيأغسطس المقبل.
ويبلغ طول المونوريل 56.5 كم ويشمل 22 محطة، وللمشروع أهمية كبيرة، إذ يربط إقليم القاهرة الكبرى بالعاصمة الإدارية وسيساهم في تيسير حركة نقل الموظفين والوافدين من القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية لتكامله مع الخط الثالث للمترو عند محطة الاستاد بمدينة نصر ومع القطار الكهربائي بمحطة مدينة الفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة .
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التعليقات على ننشر أول صورة لمونوريل العاصمة الإدارية
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