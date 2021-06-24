

ننشر أسعار الذهب في مصر اليوم 26 يونيو ننشر أسعار الذهب في مصر اليوم 26 يونيو

استقرت أسعار الذهب في مصر، في بداية تعاملات اليوم السبت 26 يونيو 2021.



يأتي ذلك بعد ارتفاع أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات أمس، بقيمة بلغت جنيهان بسعر الجرام الواحد دون المصنعية.



وسجلت أسعار الذهب في مصر اليوم، عيار 21 نحو 776 جنيهًا، وعيار 18 نحو 665 جنيهًا، وعيار 24 نحو 887 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل نحو 6208 جنيها.

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وشهدت أسعار الذهب في مصر، حالة من التراجع خلال تعاملات الأسبوع الثاني من يونيو الجاري، بالمقارنة بأسعار بداية تعاملات الأسبوع.وانخفضت أسعار الذهب في مصر، بشكل كبير خلال تعاملات الأسبوع، على خلفية تراجع الأسعار العالمية للذهب من 1830 دولار للأوقية، لنخفض لأقل من 1770 دولار للأوقية. بسبب قيام عدد كبير من مستثمري الذهب بحركة بيع واسعة لما يملكونه من الذهب، حيث كان من المتوقع قيام الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة على الأسهم والسندات، ولكنه خالف التوقعات وثبت أسعار الفائدة.وتراجعت أسعار الذهب في مصر بقيمة تراوحت بين 39 جنيهات و 53 جنيها بينما انخفض عيار 21 بقيمة بلغت 44 جنيها بسعر الجرام الواحد دون المصنعية، في حين انخفض الجنيه الذهب بقيمة بلغت 352 جنيها.