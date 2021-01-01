نداء الرعب.. شاب يتلقى 16 مكالمة صامتة من ضحايا تحت الأنقاض|فيديو



انهيار مبنى ميامي انهيار مبنى ميامي

سجلت ولاية فلوريدا الأمريكية عدد كبير من الإصابات إثر انهيار مبنى سكني شاهق في ميامي بيتش فوق رؤوس سكانه، ولازال بعضهم في عداد المفقودين.







زعم حفيد لعجوزين مفقودين في حادث انفجار المبنى السكني بولاية فلوريدا الأمريكية أنه تلقى 16 مكالمة من خط جديه الأرضي، لكنه لا يلتقط إشارة في كل مرة، في واقعة غريبة من نوعها.

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يقول حفيد العجوزين «جيك سامويلسون» بأن عائلته تلقت حتى الآن 16 مكالمة هاتفية من داخل شقة جديه التي انهارت في سقوط المبنى الشاهق في Champlain Towers South بولاية فلوريدا الأمريكية.جاءت الاتصالات المتكررة بطريقة منتظمة، وفي كل مرة لا يلتقط الهاتف أية إشارة ولا يظهر صوت، مما أثار خوف الشاب وعائلته، فيما لم يتم تحديد أية معلومات بشأن جديه المفقودين.انهار المبنى السكني المكون من 12 طابقًا على شاطئ البحر في ضاحية ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية.وتحطمت ناطحة السحاب الشاهقة على الأرض في الساعات الأولى من صباح يوم الخميس الماضي.مما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص حتى الآن، وما زال 156 شخصًا في عداد المفقودين، تأتي محنة عائلة العجوزين مع استمرار ارتفاع عدد القتلى بعد أربعة أيام من المأساة.وقالت دانييلا ليفين كافا عمدة مدينة ميامي ديد في مؤتمر صحفي بعد ظهر يوم الأحد إنه تم انتشال المزيد من الجثث من بين حطام المبنى الشاهق بينما توفي شخص في المستشفى.https://metro.co.uk/video/grandson-receives-eerie-calls-couple-missing-miami-building-collapse-2448477/?ito=vjs-link