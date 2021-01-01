

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في المحافظات نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في المحافظات

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 تثير حالة من القلق والانتظار التي تنتاب الطلاب وأولياء الأمور والتي يعتبرها البعض المدخل لتحديد مستقبل ابناءهم سواء بالالتحاق بالثانوية العامة او الفنية، وفي هذا التقرير نستعرض الموقف النهائي لـ نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في المحافظات المصرية.



نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في القاهرة

وفي محافظة القاهرة، ينتظر الآلاف من الطلاب وأولياء الأمور نتيجة الشهادة الإعدادية نهاية العام 2021 والتى من المقرر ان تظهر خلال ساعات.



ومن المتوقع أن تظهر النتجسة خلال ساعات ومن المقرر بحسب مصادر أن يكون تنسيق القبول الثانوية العامة بين 240 و 245 درجة ولكن قد يتم خفضه بناء على نسبة الاشغال بالمدارس.

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ومن المقرر أن يتم اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة برقم الجلوس والرقم القومي على موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة.وقالت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة انه سيتم إتاحة نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة القاهرة من خلال رقم الجلوس.وللحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة القاهرة نهاية العام الحالي 2021 برقم الجلوس اضغط هنا.نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في المنوفيةوفي محافظة المنوفية، أعلن أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه جارى عملية تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية حيث سيتم إعلان النتيجة فور الانتهاء من عملية التصحيح وتقدير الدرجات.وأضاف، أنه تم التشديد علي مقار لجان تقدير الدرجات امتحانات الشهادة الإعدادية علي سرعة الانتهاء من أعمال المراجعة تمهيدا لإظهار النتيجة .نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في دمياطوأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط، عن قرب موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2021.وأكدت المديرية أنه لا تزال عمليات التصحيح والمراجعة مستمرة، وسيتم الانتهاء منها خلال الأيام القليلة المقبلة فور اعتماد النتيجة من الدكتورة منال عوض محافظ دمياط.وأوضحت المديرية ، ان امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2021 تمت دون ورود أي شكاوى من قبل الطلاب بخصوص أسئلة الامتحانات، والتي تمت وسط إجراءات احترازية مشددة للوقائية من فيروس كورونا المستجد.وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط، أنه سيتم إعلان نتيجة الشهادة الإعداية لطلاب الصف الثالث الإعدادي للترم الثاني لعام 2020-2021، فور الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات في اللجان الخاصة للتصحيح.نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في القليوبيةوفي محافظة القليوبية، أكد الدكتور ياسر محمود مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية استمرار أعمال تصحيح أوراق الإجابة للشهادة الاعددادية 2021 ، وانه جارى العمل على قدم وساق من الانتهاء من عملية التصحيح بمقر كنترول الاعدادية ببنها لاعلان نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 قريبا.وأشار مدير تعليم القليوبية إلى أن عملية التصحيح تتم مع الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى بين جميع المصححين والعاملين بالكنترول.وأضاف محمود انه سيتم اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 فور الانتهاء من عملية التصحيح وانه اعطى تعليماته للجميع بتحرى الدقة فى التصحيح وفى عمليات الرصد.واكد وكيل تعليم القليوبية انه يتابع جميع اعمال الكنترول بنفسه ، مضيفا ان الامتحانات تمت بشكل جيد دون اى مشكلات متمنيا التوفيق لجميع ابنائنا الطلاب.وكانت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بالقليوبية قد تابعت سير امتحانات الدبلومات الفنية بالمحافظة، وذلك في إطار توجيهات طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء عبدالحميد الهجان محافظ الإقليم.نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في اسيوطأكد محمد عبد المحسن وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، أن أعمال تصحيح ورصد درجات نتيجة طلاب الشهادة الإعدادية 2021 لازالت مستمرة ومن المقرر إعلان النتيجة نهاية الأسبوع القادم من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم وموقع مديرية التربية والتعليم بأسيوط بعد اعتمادها من اللواء عصام سعد محافظ أسيوط.وقال وكيل الوزارة، انه يجرى الان أعمال التصحيح وتسير بانتظام ويسر وتنتهي بانتهاء تصحيح أوراق إجابة كل مادة بحد أقصي 10 أيام مؤكدا حرص الوزارة ومحافظ أسيوط علي تلبية احتياجات المعلمين ومقدري الدرجات وفقًا للإمكانات المتاحة.وأضاف وكيل الوزارة أن إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية، سيكون عقب الانتهاء من تصحيح الأوراق ورصد الدرجات وقال وكيل الوزارة أن المديرية بذلت كل الجهد لتوفير الراحة للمصححين وتذليل العقبات للمقدرين، حتي يتم التصحيح في جو من الهدوء.وأشار إلي أنه أصدر تعليماته بعدم التردد في الرجوع إليه في أي مشكلة أثناء عملية التصحيح فور ظهورها للعمل علي حلها.نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في الاسكندريةقال الدكتور محمد سعد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، إنه ينتظر ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2021، خلال أيام.وأضاف سعد، أن أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية، وأعمال المراجعة لا تزال مستمرة، وجار الانتهاء منها خلال الأيام المقبلة.وكانت امتحانات الشهادة الإعدادية بدأت يوم السبت الخامس من يونيو، وانتهت اليوم الخميس الموافق 10 يونيو 2021، وأصدر مدير المديرية تعليماته لمديري عموم الإدارات ولجان النظام والمراقبة بالدقة في عمليات تقدير درجات الطلاب ومراجعتها ورصد الدرجات واستخراج النتائج حرصًـا على حقوق الطلاب.نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في البحيرةأكد الدكتور يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أن أعمال الكنترول تسير بشكل منتظم وتم التأكيد على جميع موجهي المواد بالالتزام بالتعليمات الواردة من الوزارة بشأن أعمال التصحيح وكذا تعليمات المديرية وضرورة مراعاة الدقة وقواعد العدالة وعدم التسرع في رصد الدرجات، موضحًا، أن عملية التصحيح مازالت مستمرة ولم يتم الانتهاء منها حتى الآن.وأوضح وكيل الوزارة، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه تم الإنتهاء من تصحيح عدد من المواد الدراسية المقررة، لافتاً إلى أنه لم يتم تحديد موعد محدد لإعلان النتيجة، مؤكداً انه فور الانتهاء من تصحيح جميع المواد ومراجعتها وعرضها على اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، سيتم إعلانها على الموقع الرسمي.وأشار وكيل الوزارة، إلى أنه يقوم يومياً بتفقد أعمال التصحيح في جميع اللجان داخل مدارس مدن ومراكز المحافظة للاطمئنان على حسن سير العمل داخل لجان التصحيح وتوافر الإجراءات الاحترازية وتطبيق التدابير الوقائية اللازمة ضد الإصابة بفيروس كورونا.نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في الشرقيةأكد رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية أنه من المقرر أن يتم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية يوم الأحد المقبل عقب عرضها على الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وإعلانها عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية.وأضاف وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية أنه تجري الآن أعمال المراجعة والتدقيق النهائية حتى تكون النتيجة جاهزة على العرض والاعتماد.