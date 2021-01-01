نائب مدير مستشفيات عين شمس: تطعيم طلاب المدن الجامعية بلقاح كورونا



لقاح كورونا لقاح كورونا

قالت الدكتورة سامية عبده نائب المدير التنفيذي لمستشفيات عين شمس، ومدير إدارة مكافحة العدوى بالجامعة إنه يوجد تواصل كامل مع إدارة الجامعة لتطعيم جميع طلاب المدن الجامعية الخاصة بجامعة عين شمس.



وأضافت الدكتور سامية خلال تصريحاتها لصدى البلد أنه تم تطعيم الأطقم الطبية وجميع أعضاء هيئة التدريس باللقاح المضاد لفيروس كورونا، مؤكدة أنه لا يوجد تأثير سلبي بشأن اللقاح المقدم للأطقم الطبية وهيئة أعضاء التدريس ولم تكن هناك أي مضاعفات.





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ودعت نائب مديرة مستشفيات جامعة عين شمس المواطنين لتلاقي لقاح كورونا المستجد للوقاية منه وللحد من انتشار فيروس كورونا.وأكدت الدكتورة سامية إنه يجب الالتزام بالاحتياطات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، مشددة على أنه يجب فتح الشبابيك في الأماكن المغلقة لتجديد التيارات الهوائية وتقليل فرص نقل العدوى.وأوضحت الدكتورة سامية أنه منذ بدء جائحة كورونا كانت الجامعة سباقة في تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمرضى والمشتبه بهم، وكانت في مقدمة الجامعات المصرية التي عملت على المشاركة في العديد من الاختبارات الصحية للقاحات والأدوية.وصرح عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب أن الامتحانات بدأت في معظم كليات الجامعة وسط إجراءات احترازية مشددة ، حيث يؤدى ١٨٠ ألف امتحاناتهم بكليات الجامعة المختلفة بالإضافة إلى ٣٠ ألف طالب دراسات عليا.وأوضح أنه نظرًا إلى أن هذه تعد المرة الثالثة التى يتم فيها عقد الامتحانات في ظل فيروس كورونا فإن الأطقم المسئولة عن إدارة الامتحانات بجامعة عين شمس أصبحت أكثر احترافية ، وأكثر تناغمًا في تطبيق الإجراءات الاحترازية من خلال منظومة مترابطة علي اتصال دائم وتدار بطريقة بها توحيد قياسي.وأكد أ.د. عبد الفتاح سعود أن اللجنة العليا للإجراءات الاحترازية بالجامعة برئاسة سيادته ونائب رئيس اللجنة أ.د. هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعضوية كل وكلاء الكليات لشئون البيئة في حالة انعقاد دائم ، وتتابع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية خلال الامتحانات من تحقيق للتباعد الاجتماعى وقياس درجة الحرارة علي البوابات وتوفير التهوية الجيدة باللجان ، إلي جانب تقسيم الامتحانات على اكثر من فترة امتحانية في اليوم الواحد ، مع الالتزام الكامل بالكمامة من قبل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والمراقبين.وأشار إلى أنه تم تخصيص حجرات للعزل في حالات الاشتباه بفيروس كورونا وتوفير سيارات الإسعاف ، مع الاهتمام الكامل بكافة إجراءات الحماية المدنية من سيارات الإطفاء ومعدات التعامل مع الحرائق ، كما أولت الجامعة اهتمام خاص بالمدن الجامعية ، وتم وضع قواعد لكيفية التعامل في حالات الاشتباه والإصابة وطرق التعقيم ، لافتا إلي أنه جارٍ تطعيم كل من يعمل بالمدن الجامعية والطلاب المقيمين بها.ومن جانبه قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس إن منذ بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لم نكتشف حالات كورونا بين الطلاب حتي الآن مؤكدا علي تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية أثناء فترة الامتحانات.وأكد الدكتور أحمد جلال خلال تصريحاته لصدى البلد أن الكلية توفر كل ما يلزم لتحقيق أكبر قدر من التعقيم والتطهير للجان بين فترات الامتحانات مع التشديد على ارتداء جميع أعضاء عملية الامتحانات للكمامة وجاهزية المركز الطبي ، والتأكد من تهوية اللجان وأيضا حجرات الكنترول الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الثاني.وأوضح انه في حالة اشتباه طالب بإصابته بفيروس كورونا، سيتم قبول اعتذاره ولن يتأثر تقدير الطالب عند أدائه الامتحان مستقبلا.وأشار الى أن أي طالب تشعر بأعراض مرضية خاصة بكورونا عليها عدم الحضور إلى الكلية مع وجود ما يثبت ذلك من أحد مستشفيات جامعة عين شمس لحفظ حقها، مطالبة بضرورة اتباع الخطوات التي يتم تعريفها للطالب بمستشفي الجامعة لقبول العذر الطبي للطالب.وقال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس ان الكلية تحرص دائما على التواصل مع الكيانات الاستشارية الهامة للربط بين العلم وآليات التطبيق .وأكد الدكتور احمد خلال تصريحاته لصدي البلد انه تم الاتفاق مع واحدة من أكبر المراكز الاستشارية في مجال تغذية الدواجن والتي يرأسها الدكتور مسعد هاشم وهو أحد أبناء زراعة عين شمس ويعد واحداً من أهم الاستشاريين في مجال تغذية الدواجن محلياً واقليمياً .وأشار الي انه جري الاتفاق على أن تتحمل ووحدة أبحاث تغذية الدواجن التطبيقية (AFRH) تكاليف اجراء التجربة العملية لرسالة ماجستير ودكتوراه في وحدة التجارب الخاصة بها واجراء التحاليل المعملية بالمعامل الخاصة بها كدعم للتجارب الحقلية بوحدة التجارب وتحملها تكاليف نشر النتائج المتحصل عليها من تلك الرسائل بإحدى المجلات العلمية المتخصصة وأيضا التزمت بتنسيق زيارات ميدانية لوحدة التجارب ومزارع الدواجن ومصانع الأعلاف ضمن فعاليات التدريب الميداني لطلاب الكلية.وتقوم الكلية بتحمل تكاليف بعض الاختبارات المعملية الغير متوفرة بوحدة أبحاث تغذية الدواجن التطبيقية (AFRH) وذلك بالمعامل المركزية بالكلية وإمكانية الاستعانة ببعض أعضاء قسم الدواجن بالكلية لإجراء بحوث تطبيقية .وفي سياق آخر قال الدكتور إسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار جامعة عين شمس أنه بالتعاون مع المركز الدولي للدراسات العربية والتدريب عن انطلاق أقوى دورات ( تأهيل المعلمين للعمل في المدارس الدولية ) أونلاين، والتي تؤهل حاملها للتدريس في المدارس الدولية داخل أو خارج مصر .وأشار الدكتور إسلام إلى أن الدورة متاحة لكل طالب وخريج والمعلمين وللراغبين في العمل في المدارس الدولية داخل أو خارج مصر.موعد الدورة :وأوضح مدير مركز تعليم الكبار انه الدورة سوف تعقد أونلاين عبر تطبيق ZOOM في الفترة من ( 16 يوليو - 27 أغسطس ) 2021 م ، بواقع ( 60 ) ساعة تدريبية ، أيام ( الجمعة والسبت ) من كل أسبوع من الساعة ( 7 - 10 ) مساء بتوقيت القاهرة .وتابع ان الدورة متاحة للمصريين بـ ( 1600 جنيه مصري) ، ولغير المصريين ( 3100 جنيه مصري ) شاملة ( التدريب - المادة العلمية – شهادتين باجتياز الدورة معتمدتين من جامعة عين شمس باللغتين العربية والإنجليزية ).