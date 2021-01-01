المربع نت – أشار تقرير من مجلة Response اليابانية إلى أن ميتسوبيشي غير مهتمة حالياً بتطوير موديل لانسر إيفولوشن جديد للأسف.
وقد نقلت المجلة عن رئيس العلامة نفسه، تاكاو كاتو، أنه رغب في تطوير موديل لانسر جديد ولكن الشركة بحاجة للتركيز على أولويات أخرى للوقت الحالي وتقوية مجالها .. “الشركة ليست قوية كفاية حالياً”.
وأشار تقارير المجلة إلى أن ميتسوبيشي تواجه ضغطاً مستمراً من مساهميها لتطوير لانسر إيفولوشن جديدة، وهو أمر مفاجئ لأن المساهمون عادة يهتمون بالربح الفوري أكثر من صورة العلامة، ما يؤكد المكانة الخاصة التي تحظى بيها لانسر إيفولوشن.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على ميتسوبيشي لن تصنع لانسر جديدة لهذا السبب
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق