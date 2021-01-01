ميتسوبيشي لن تصنع لانسر جديدة لهذا السبب

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ميتسوبيشي لن تصنع لانسر جديدة لهذا السبب

المربع نت – أشار تقرير من مجلة Response اليابانية إلى أن ميتسوبيشي غير مهتمة حالياً بتطوير موديل لانسر إيفولوشن جديد للأسف.

وقد نقلت المجلة عن رئيس العلامة نفسه، تاكاو كاتو، أنه رغب في تطوير موديل لانسر جديد ولكن الشركة بحاجة للتركيز على أولويات أخرى للوقت الحالي وتقوية مجالها .. “الشركة ليست قوية كفاية حالياً”.

وأشار تقارير المجلة إلى أن ميتسوبيشي تواجه ضغطاً مستمراً من مساهميها لتطوير لانسر إيفولوشن جديدة، وهو أمر مفاجئ لأن المساهمون عادة يهتمون بالربح الفوري أكثر من صورة العلامة، ما يؤكد المكانة الخاصة التي تحظى بيها لانسر إيفولوشن.

ومن أهم دوافع تأجيل تطوير لانسر إيفولوشن جديدة هو انشغال ميتسوبيشي بالاستراتيجية الكهربائية وتكاليف المرتفعة بالإضافة لتركيز العلامة على موديلات الـ SUV الرائجة عالمياً مثل أوتلاندر 2022.

المصدر: المربع نت

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