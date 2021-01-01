موعد مباراة الترجي التونسي والأهلي في دوري أبطال إفريقيا والقناة الناقلة

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الترجي التونسي والأهلي

يحل الأهلي ضيفا على نظيره الترجي التونسي، يوم السبت 19 يونيو الشهر الجاري، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

تنطلق صافرة اللقاء في تمام السادسة مساءً، على الملعب الأولمبي حمادي العقربي، وستذاع عبر قناة بي إن سبورتس 4.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مرانه الأول اليوم على الملعب الفرعي بستاد رادس في الخامسة والنصف مساء اليوم.

الأهلي يخوض مرانه الأول في تونس مساء اليوم
وأوضح سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، أنه تم الاستقرار على خوض تدريبات الفريق اليوم وغدا على الملعب الفرعي الجديد بإستاد رادس على أن يخوض الفريق مرانه الرئيسي يوم الجمعة المقبل على ملعب حمادي العقربي بإستاد رادس.

وانتظم علي معلول، وأليو ديانج، ووالتر بواليا، ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في معسكر الفريق بتونس.

وانضم ثلاثي الفريق لمعسكر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في تونس، عقب انتهاء ارتباطاتهم الدولية مع منتخبات بلادهم.

وينتظم الثلاثي معلول وديانج وبواليا في التدريبات الجماعية للأهلي والمحدد لها مساء اليوم، استعدادا لمواجهة الترجي التونسي.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم برئاسة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي إلى تونس مساء أمس الثلاثاء؛ استعدادا لمواجهة فريق الترجي التونسي في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها السادسة مساء السبت المقبل على ملعب حمادي العقربي برادس.

المصدر: صدي البلد

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