يحل الأهلي ضيفا على نظيره الترجي التونسي، يوم السبت 19 يونيو الشهر الجاري، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
تنطلق صافرة اللقاء في تمام السادسة مساءً، على الملعب الأولمبي حمادي العقربي، وستذاع عبر قناة بي إن سبورتس 4.
ومن المقرر أن يخوض الأهلي مرانه الأول اليوم على الملعب الفرعي بستاد رادس في الخامسة والنصف مساء اليوم.
الأهلي يخوض مرانه الأول في تونس مساء اليوم
وأوضح سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، أنه تم الاستقرار على خوض تدريبات الفريق اليوم وغدا على الملعب الفرعي الجديد بإستاد رادس على أن يخوض الفريق مرانه الرئيسي يوم الجمعة المقبل على ملعب حمادي العقربي بإستاد رادس.
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التعليقات على موعد مباراة الترجي التونسي والأهلي في دوري أبطال إفريقيا والقناة الناقلة
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