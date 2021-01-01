موضة فساتين خطوبة صيف 2021.. صور

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صورة الخبر: فساتين خطوبة صيف 2021
فساتين خطوبة صيف 2021

تفضل الكثير من الفتيات أن تستعد لإجراء حفلة الخطوبة الخاص بها في فصل الصيف وفي زمن كورونا أصبحت معظم حفلات الخطوبة والزفاف في أماكن مكشوفة وسط الطبيعة لذلك ننشر موضة فساتين الخطوبة لصيف 2021 .

يفضل اختيار الألوان الفاتحة التي تناسب أكثر الأماكن المفتوحة النهارية، ويجب على الفتيات اختيار موضة الفستان التي تناسب شكل جسمها مع مراعاة اختيار اللون المناسب لبشرتها.

أبرز الموديلات لفساتين خطوبة صيف 2021

صورة الخبر: فساتين خطوبة صيف 2021

صورة الخبر: فساتين خطوبة صيف 2021

المصدر: akhbarelyom

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