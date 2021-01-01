أكد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الأهلي، أن كرة القدم لعبة الاحتمالات والمباراة أمام الترجي التونسي ستنتهي في القاهرة وليس في مواجهة الذهاب بتونس.
وقال موسيماني في المؤتمر الصحفي لمباراة الترجي التونسي :" استقبال الأهداف لن تحدد من المتأهل في مباراة الذهاب، فأمامنا مباراة عودة وفي المباراة الماضية الترجي استقبل هدفين في الذهاب وعوض في مباراة الإياب".
وعن موقف اللاعب محمد مجدي أفشة من التواجد في المباراة علق مدرب الأهلي قائلا:" الأهلي نادي كبير ولم يقف على أحد".
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التعليقات على موسيماني: موقف أفشة سنناقشه مع الطبيب.. والأهلي لا يقف على لاعب
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