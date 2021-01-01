من المطبخ المغربي.. إليكم طريقة عمل دجاج بالزيتون



طريقة عمل دجاج بالزيتون طريقة عمل دجاج بالزيتون

ويمكن تقديم طريقة عمل دجاج بالزيتون في المنزل، وتقديمها كوجبة مختلفة عن باقي الوجبات المعتادة التي نقوم بتحضيرها بشكل يومي، وهي وصفة سهلة وبسيطة من المطبخ المغربي.





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وقدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل دجاج بالزيتون، وهي وصفة شهية وجديدة على المائدة سوف تنال إعجاب جميع أفراد عائلتك، ويمكن تقدجيمها مع المكرونة الاسباجيتي، أو الأرز، وإليكم الوصفة بالتفصيل..

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مقادير طريقة عمل دجاج بالزيتون :1 دجاجة مقطعة حسب الرغبةتتبيلة الدجاج ( 1ملعقة صغيرة بهارات –1 ملعقة كبيرة ملح – 1 ملعقة صغيرة فلفل – 1 ملعقة صغيرة ثوم – عصير3 ليمون )2 ليمون أصفر كبير مقطع شرائح½ كوب عصير ليمونبشر 3 ليمونة3 ملاعق كبيرة دقيق3½ كوب ماء فاتر1 كوب زيتون أخضر4 كوب زيت للقليطريقة عمل دجاج بالزيتون :1- يحضر الدجاج ويتم غسلها جيداً ثم تقطع ونقوم بوضع جميع التوابل عليها، ثم نتركها جانباً.2- نحضر مقلاة ونقوم بتسخين الزيت على النار ثم يقلى الدجاج حتى يصبح لونه ذهبي .3- نحضر طنجرة عميقة ونقوم بوضع الدجاج والزيت، ثم نضيف عصير الليمون، الماء و الدقيق لها وخلطهم سويا مع التحريك علىنار عالية.4- بعد 5 دقائق يضاف شرائح الليمون، الليمون المبشور والزيتون إلى أن يغلي ثم نخفض الحرارة ونقوم بتغطيتها وتركها لمدة 30 دقيقة.5- يقدم الدجاج بالزيتون ساخنة مع الأرز بالشعيرية.