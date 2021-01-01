منها الملح.. 4 طرق مدهشة لمنع بهتان الملابس داخل الغسالة



بهتان الملابس بهتان الملابس

كم من قميص أو فستان جديد راح ضحية اختلاط الملابس في الغسالة وبهتان الألوان على بعضها، إنها بالتأكيد كارثة لا يمكن مدواتها أبدا، لكن إحدى مستخدمي TikTok كشفت عن 4 طرق ذكية لتفادي بهتان الملابس.







قامت مستخدمة تدعى Chantel Mila بنشر فيديو على TikTok لمتابعيها البالغ عددهم 277 ألفًا مع نص توضيحي: "سر منع بهتان الملاب! احتفظ بهذا الفيديو لوقت لاحق!".

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في الفيديو، أعطته خبيرة النصائح المنزلية أربعة تعليمات عند غسل الملابس الملونة في الغسالة، لتجنب بهتان الألوان على بعضها.الأولهو غلق الأزرار والسحابات الموجودة في الملابس حتى لا تحتك بالملابس الأخرى أثناء الغسيل، أو تترك الصدأ عليها.الثانيهو قلب جميع الملابس على الوجه الآخر، قبل وضعها في الغسالة، تقول: "اقلب الملابس من الداخل إلى الخارج لحماية صبغة القماش من البهتان".الثالثنصحت بغسل الملابس مرة أخرى ولكن على دورة باردة وبطيئة.وأخيراوضع كمية من الملح مع الملابس في الغسالة قبل بدأ تشغيلها، تقول: "اغسل بقطعة من الملح لتحافظ على الألوان".