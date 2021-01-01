منها الماء البارد والإجهاد ..10 أسباب لآلم اليد



أسباب لآلم اليد أسباب لآلم اليد

يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة آلام اليد ويرجع ذلك لعدد من الأسباب المحتملة لألم اليد كشف عنها موقع medical .







كسور أو خلع أو إصابة

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يعد كسر أو خلع أحد عظام اليد سببًا شائعًا لألم اليد. عادة ما يرتبط هذا بألم شديد ، وغالبًا ما يكون هناك التهاب وألم في المنطقة. في معظم الحالات ، سيعرف المرضى الذين يعانون من كسر أو خلع في اليد سبب الألم حيث سيكون هناك حادث معين تسبب في الإصابة.النقرسالنقرس هو نوع من التهاب المفاصل الذي ينطوي على تكوين بلورات يورات أحادية الصوديوم في الجسم ، بسبب تراكم حمض البوليك المفرط في مجرى الدم. عندما تتشكل هذه البلورات بالقرب من مفاصل الأصابع أو الرسغ أو داخلها ، يمكن أن تسبب ألمًا شديدًا في اليد.متلازمة النفق الرسغيتتضمن متلازمة النفق الرسغي ضغط العصب الذي يحمل رسائل الإحساس والحركة إلى اليد. يمكن أن يؤدي ذلك إلى الشعور بالألم أو التنميل أو الوخز في اليدين والأصابع. في معظم الحالات ، تتأثر الإبهام والسبابة والإصبع الوسطى والبنصر. يميل إلى التطور تدريجيًا وغالبًا ما يكون أسوأ في الليل.هشاشة العظام في العمود الفقرييمكن أن يكون ألم اليد ناتجًا عن هشاشة العظام ، وهي حالة تنطوي على التهاب وتورم وانحناء المفاصل. يمكن أن يؤثر على أي مفصل في الجسم وعادة ما يؤثر على المفاصل في منتصف ونهاية الأصابع وقاعدة الإبهام ، مما يؤدي إلى الشعور بألم في هذه المناطق. قد يصاب بعض المرضى أيضًا بانتفاخ في قاعدة الإبهام ، والذي يمكن أن يكون مؤلمًا بشكل خاص أثناء الأنشطة التي تنطوي على اليدين ، مثل الكتابة.التهاب المفصل الروماتويديالتهاب المفاصل الروماتويدي هو أحد أمراض المناعة الذاتية الذي ينطوي على تدمير الخلايا التي تبطن المفاصل وتدعمها ، مما قد يؤدي إلى الألم والالتهاب في اليدين. غالبًا ما يوصف ألم اليد الناجم عن التهاب المفاصل الروماتويدي على أنه خفقان أو وجع وعادة ما يكون أسوأ في الصباح ، أو عندما تكون المفاصل غير نشطة لفترة طويلة من الزمن.الذئبةالذئبة هي أحد أمراض المناعة الذاتية التي يمكن أن تؤدي إلى التهاب وتدمير مفاصل الرسغ والأصابع ، مما قد يؤدي إلى ألم في اليد.العقدةيمكن أن تسبب العقدة التي تتطور بالقرب من المفصل أو الوتر في اليدين ألمًا في المنطقة. في مثل هذه الحالات ، تظهر كتلة صغيرة تحت الجلد تتكون من سائل زليلي مغلف. هذا السائل عبارة عن سائل لزج شفاف يفرز داخل تجاويف المفاصل للمفاصل الزليليّة. عادة ما يوفر التشحيم والتوسيد للمفاصل. تتطور العقدة في أغلب الأحيان على الرسغين واليدين والأصابع ، مما يسبب ألمًا في اليد.التهاب الوتر الضيقالتهاب غمد الوتر الضيق ، المعروف أيضًا باسم إصبع الزناد ، هو حالة تتضمن النقر على الوتر أو قفله عند تحريك الإصبع أو الإبهام المتصلين باتجاه راحة اليد. يمكن أن يسبب هذا ألمًا وتيبسًا في اليد ، عادةً في قاعدة الإصبع المصاب.التهاب الوترقد يحدث ألم اليد أحيانًا بسبب التهاب غمد الوتر ، وهي حالة تنطوي على التهاب الغمد الليفي المحيط بأوتار في الجسم ، مثل تلك التي تحدث في الرسغ أو الأصابع.مرض دي كيرفانمرض De Quervain هو حالة تنطوي على تورم وسماكة الغمد الذي يحيط بأوتار الإبهام بالقرب من الرسغ. يمكن أن يسبب هذا ألمًا في الإبهام والرسغ واليد. وهو يختلف عن التهاب غمد الوتر من حيث أنه لا ينتج عن التهاب.ظاهرة رينودظاهرة رينود هي حالة ناتجة عن تضييق الأوعية الدموية التي تغذي المناطق الطرفية من الجسم ، مثل اليدين ،يزداد هذا التأثير سوءًا عندما يتعرض الشخص لدرجات حرارة باردة أو إجهاد، يمكن أن يؤدي إلى تلون وخدر وألم في اليدين.