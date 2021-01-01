منع الجلطة الدماغية.. أسبابها وعلاجها



الجلطة الدماغية الجلطة الدماغية

الجلطة الدماغية مرض يعاني منه العديد من الأشخاص، وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن أي مرض يهدد الحياة (مثل الجلطة الدماغية الشديدة) يجب أن يؤدي على الفور إلى التفكير في نهج الرعاية المستمرة بشكل دائم للحفاظ على صحة المريض.







متى يموت مريض الجلطة الدماغية

معظم الأشخاص الذين يعانون من الجلطة الدماغية الشديدة يموتون في غضون 6 أشهر، ولذلك يجب رعاية مرضى الجلطة الدماغية بشكل دائم، وهذا يعني أنه يتم الاهتمام بشكل روتيني بجميع أبعاد الضيق ، بما في ذلك الضيق الجسدي والاجتماعي والنفسي والروحي ، وفقًا لما هو أكثر أهمية للمريض وعائلته في ذلك الوقت، ويجب أن يشارك المرضى أيضًا بنشاط في التخطيط المسبق مع متخصصي الرعاية لمعالجة حالات عدم اليقين ومنع المعاناة غير الضرورية.

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الجلطة الدماغية الخفيفةقد يكون من الصعب تحديد الجلطة الدماغية الصغيرة ، ولكن قد تشير بعض الأعراض إلى إصابتك وقد تكون الأعراض عابرة.الأعراض الأكثر شيوعًا للسكتة الدماغية الصغيرة هي:عسر الكلام ، وهو اضطراب لغويعسر التلفظ ، أو صعوبة جسدية عند التحدثتغيرات الرؤيةالالتباسقضايا التوازنتنميلمستوى متغير من الوعيدوخةفقدان الوعيصداع شديدشعور غير طبيعي بالذوقحاسة شم غير طبيعيةضعف أو تنميل في الجانب الأيمن أو الأيسر من الوجه أو الجسم ، يحدده موقع الجلطة الدموية في الدماغ.أسباب الجلطة الدماغيةالجلطات الدموية هي السبب الرئيسي للسكتات الدماغية الصغيرة، وتشمل الأسباب الشائعة الأخرى لهذه الحالة ما يلي:ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع ضغط الدمتصلب الشرايين ، أو تضيق الشرايين الناجم عن تراكم الترسبات ، في الدماغ أو حولهمرض الشريان السباتي ، والذي يحدث عند انسداد الشريان السباتي الداخلي أو الخارجي للدماغ (يحدث عادة بسبب تصلب الشرايين)داء السكريعالي الدهونعلاج الجلطة الدماغيةيحسن tPA فرص الشفاء من الجلطة الدماغية، وتشير الدراسات إلى أن المرضى الذين يعانون من الجلطة الدماغية الإقفارية والذين يتلقون منشط البلازمينوجين النسيجي هم أكثر عرضة للتعافي بشكل كامل أو لديهم إعاقة أقل من المرضى الذين لا يتلقون الدواء، و المرضى الذين عولجوا بـ tPA هم أقل عرضة للحاجة إلى رعاية طويلة الأمد، لسوء الحظ ، لا يصل العديد من ضحايا السكتة الدماغية إلى المستشفى في الوقت المناسب لتلقي علاج منشط البلازمينوجين النسيجي، هذا هو سبب أهمية التعرف على علامات وأعراض السكتة الدماغية على الفور .إجراءات الأوعية الدمويةيمكن استخدام إجراءات الأوعية الدموية لعلاج بعض الجلطات الدماغية النزفية، ويقوم الطبيب بإدخال أنبوب طويل عبر شريان رئيسي في الساق أو الذراع ثم يوجه الأنبوب إلى موقع البقعة الضعيفة أو كسر في وعاء دموي، ثم يتم استخدام الأنبوب لتركيب جهاز ، مثل ملف ، لإصلاح التلف أو منع النزيف.العلاج الجراحييمكن علاج السكتات الدماغية النزفية بالجراحة، إذا كان النزيف ناتجًا عن تمزق تمدد الأوعية الدموية ، فقد يتم وضع مشبك معدني في مكانه لوقف فقدان الدم.أعراض ما بعد الجلطة الدماغيةهناك العديد من المشاكل التي قد تحدث بعد الجلطة الدماغية، ومعظمها شائع وستتحسن مع مرور الوقت وإعادة التأهيل.تشمل الحالات الجسدية الشائعة بعد الجلطة الدماغية ما يلي:ضعف وشلل ومشاكل في التوازن أو التنسيق.الشعور بالألم أو التنميل أو الحرقان والوخز.التعب الذي قد يستمر بعد عودتك للمنزل.عدم الانتباه إلى جانب واحد من الجسم ، والمعروف أيضًا بالإهمال ؛ في الحالات القصوى ، قد لا تكون على دراية بذراعك أو ساقك.سلس البول أو الأمعاء.مشاكل الكلام أو صعوبة فهم الكلام أو القراءة أو الكتابة.صعوبة في البلع.مشاكل في الذاكرة ، أو ضعف في الانتباه ، أو صعوبة في حل المشكلات.مشاكل بصرية.الاكتئاب أو القلق أو تقلب المزاج مع نوبات انفعالات عاطفية.صعوبة التعرف على القيود التي تسببها السكتة الدماغية.الجانب الأيمن مقابل الجانب الأيسر من الدماغ