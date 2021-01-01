منعشة وغنية بالفيتامينات.. مشروبات صحية لمقاومة الطقس الحار



الطقس الحار الطقس الحار

مع ارتفاع درجات حرارة الجو يحتاج جسم الإنسان إلي تناول سوائل و مشروبات صحية غنية بالفيتامينات و العناصر الغذائية التي تمد الجسم بما يحتاجه لمقاومة الطقس الحار وعدم الشعور بالتعب والإرهاق الذي يؤدي إلي بعض المشاكل الصحية فيما بعد.







كشف موقع timesofindia، عن بعض المشروبات الصحية والشهية التي تساعدك على مقاومة الطقس الحار، وينصح بتناولها خلال أيام الصيف.

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مشروبات لمقاومة ارتفاع الطقس الحارفيما يلي قائمة من المشروبات الصيحة التي يمكن إضافتها إلى نظامك الغذائي والبقاء منتعشًا وصحيًا خلال أيام الصيف الحار.ماء جوز الهندمنعش ومبرد طبيعي، يحتوي على العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها الجسم، والتي يمكن أن تساعدك على مقاومة حرارة الصيف وتقليل حرارة الجسم.شاي أخضر ومانجو سبلاشمزيج التبريد هذا المحضر بمزيج من المانجو الطازج والشاي الأخضر مفيد لصحتك، يمكنك أيضًا إضافة بضع قطع من الفراولة أو أي فاكهة أخرى تفضلها.اللبنتخلص من تلك المشروبات المحملة بالسكر واشرب كوبًا كاملًا من اللبن المنعش، يعتبر من المشروبات التي لها خصائص تبريد رائعة وهو مثالي ليوم صيفي شديد الحرارة.ليمون بالنعناعهذا المشروب صحي ومنعش، أضف القليل من أوراق النعناع إلى عصير الليمون المعتاد واستمتع بهذا المشروب المنعش اللذيذ والصحي.-عصائر الفواكهامزج فاكهتك المفضلة مع الزبادي مع بعض مكعبات الثلج واستمتع بالنكهة اللذيذة لفواكهك المفضلة.قهوة باردةإذا كنت من محبي القهوة، فإن شرب كوب من القهوة الباردة مفيد لك، تساعد القهوة الباردة على تبريد جسمك.شاي أخضر مثلج بالنعناعيمنحك المشروب بنكهة النعناع شعورًا مهدئًا ويساعد في تجديد عقلك وجسمك.ماء الشعيريحتوي ماء الشعير على عوامل تبريد تساعد في تقليل حرارة الجسم، كما أنه ينظف الكلى ويبقيك خاليًا من السموم.