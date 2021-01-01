منتخب مصر الأولمبى يحقق فوزا جديدا على جنوب أفريقيا بثلاثية نظيفة.. فيديو



منتخب مصر الأولمبى منتخب مصر الأولمبى

جدد منتخب مصر الأولمبى، بقيادة شوقى غريب، فوزه على جنوب أفريقيا فى المباراة الودية الثانية التى جمعتهما باستاد السويس، وانتهت المباراة بفوز الفراعنة بثلاثية نظيفة، وسجل الأهداف أحمد ياسر ريان وصلاح محسن فى الدقائق 17 و19 و23 من عمر المباراة من أخطاء ساذجة لدفاعات الأولاد.



وسبق وفاز منتخب مصر الأولمبى على جنوب أفريقيا في الودية الأولي التي أقيمت مساء الخميس الماضي بهدفين دون رد أحرزهما مصطفي محمد.



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