يعتبر تطبيق واتساب، أحد أكثر تطبيقات المراسلة نجاحا على نظامي التشغيل أندرويد و IOS، مع أكثر من مليوني مستخدم نشط شهريا، يحتوي WhatsApp على العديد من الوظائف التي يمكن تغييرها لتخصيص استخدام التطبيق، ولكن قد يجهلها أغلب المستخدمون ولا يستفيدون منها بشكل كامل.
ويوفر تطبيق التراسل المملوك لشركة فيسبوك، عددا كبيرا من الميزات الغير مستخدمة، والتي يضيفها واتساب WhatsApp لتغيير تجربة المستخدم للخدمة، ومع ذلك يحتوي تطبيق الدردشة الاجتماعية على العديد من الحيل سهلة الاستخدام التي يعرفها فقط القليل من مستخدميه بما في ذلك الرسائل المختفية، موقع "beaumont enterprise".
وأشارت العديد من التقارير، إلى بعض الوظائف الخاصة بالرسائل المتبادلة على واتساب WhatsApp، والتي يمكن أن تساعد المستخدمين في إضافة بعض الحيل لجعل رسائلك مميزة أو لمساعدتك على تغيير بعض المزايا الإضافية بالتطبيق دون الحاجة إلى تنزيل أي تطبيق آخر، من تطبيقات الطرف الثالث التي تقدم بعض الميزات المفقودة بـ واتساب.
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التعليقات على مميزات عظيمة بتطبيق واتساب يجب أن تعرفها
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