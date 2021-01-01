

مكلارين تستعد للمشاركة في سباق صحراوي للسيارات الكهربائية مكلارين تستعد للمشاركة في سباق صحراوي للسيارات الكهربائية

تمتلك مكلارين تاريخ طويل في السباقات وسيارات الأداء منذ منتصف القرن الماضي، ومن هناك بدأت السيارة مسيراتها في إنتاج سيارات الطرق.



مع نجاحات مكلارين الباهرة في شتى أنواع السباقات التي شاركت فيها، فإن أشياء مثل الرالي أو سباقات الطرق الوعرة لم تكن أبداً على قائمة اهتمامات الشركة، ومع ذلك فلا شيء يمنع من دخول سباق Extreme E الصحراوي للسيارات الكهربائية في موسمه التالي لعام 2022.



وال Zak Brown الرئيس التنفيذي لشركة مكلارين للسباقات “منذ اللحظة التي تم فيها الإعلان عن Extreme E فقد تابعنا تقدم السلسلة عن كثب، لفت انتباهنا على الفور الشكل المبتكر لمنصة رياضة السيارات هذه ولا سيما القدرة التي تتيحها لتسريع وتعزيز أهداف الاستدامة الشاملة الخاصة بنا والتي تشترك في نفس أولويات إزالة الكربون والحد من النفايات، والتنوع والمساواة”.