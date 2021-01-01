المربع نت – أثارت تيسلا الكثير من الجدل عند كشفها عن موديل S المحدث بمقود جديد على شكل U، مع تساؤل الكثيرين عن مدى عملية هذا المقود وسهولة استخدامه وسلامته.
بالطبع أهم دافع لتقديم المقود الجديد هو العامل الجمالي، حيث يضيف المقود لمسة مستقبلية صريحة على المقصورة، ولكن ماذا عن العامل العملي؟
في الفيديوهات المرفقة، نرى تجارب متعددة للمقود الجديد، ولنبدأ بملاحظات المختبرين، مثل سهولة تغيير حارات الطريق عبر المقود ورؤية لوحة العدادات الرقمية بدون عوائق.
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التعليقات على مقود تسلا U الجديد: فشل أم نجاح؟
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