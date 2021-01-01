مقود تسلا U الجديد: فشل أم نجاح؟

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مقود تسلا U الجديد: فشل أم نجاح؟

المربع نت – أثارت تيسلا الكثير من الجدل عند كشفها عن موديل S المحدث بمقود جديد على شكل U، مع تساؤل الكثيرين عن مدى عملية هذا المقود وسهولة استخدامه وسلامته.

بالطبع أهم دافع لتقديم المقود الجديد هو العامل الجمالي، حيث يضيف المقود لمسة مستقبلية صريحة على المقصورة، ولكن ماذا عن العامل العملي؟

في الفيديوهات المرفقة، نرى تجارب متعددة للمقود الجديد، ولنبدأ بملاحظات المختبرين، مثل سهولة تغيير حارات الطريق عبر المقود ورؤية لوحة العدادات الرقمية بدون عوائق.

ولكن اشتكى المختبرون من عدم سلاسة الدوران بالكامل بالمقود، وبشكل عام اعتبر المختبرون المقود الدائري أيسر في الاستعمال من مقود U، ولكن قد يكون السبب ببساطة عدم اعتيادهم على المقود الجديد.

يبدو أنه لا توجد مشاكل بارزة أو خطيرة ناتجة عن المقود، ما يمهد للموافقة التنظيمية عليه من السلطات حول العالم، ولكن هل سيحقق شعبية في الأسواق؟ لننتظر ونرى.

المصدر: المربع نت

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