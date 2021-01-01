مقطع فيديو عن هبوط المركبة الاستكشافية الصينية على المريخ

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مقطع فيديو عن هبوط المركبة الاستكشافية الصينية على المريخ

نشرت إدارة الفضاء الوطنية الصينية ((CNSA احتفاء بالذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني مقطع فيديو عن هبوط المركبة Zhuzhong على سطح المريخ.

ويلاحظ في مقطع الفيديو انفتاح مظلة الهبوط وحركة المركبة الجوالة على سطح الكوكب الأحمر.

ويذكر أن مهمة Tianwen 1 كانت قد أطلقت في 23 يوليو 2020، وفي 15 مايو الماضي هبطت المركبة المريخية مع منصة هبوطها على سطح الكوكب الأحمر.

والمهمة الأساسية لهذه البعثة، هي البحث عن علامات محتملة للحياة على كوكب المريخ، وما إذا كانت الظروف على الكوكب ستتغير مستقبلا وتصبح ملائمة لحياة البشر.

المصدر: روسيا اليوم

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