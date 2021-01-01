قتل الشاب المصري الذي نشر فيديو عبر موقع "فيسبوك"، روج من خلاله لبيع المخدرات وحاملا السلاح كوصفة لعلاج فيروس كورونا.
واستهدفت مأمورية برئاسة قطاع الأمن العام بإشراف مساعد وزير الداخلية ومشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي لضبط عنصر إجرامي مطلوب التنفيذ عليه "في 25 جناية ما بين سرقة بالإكراه، سلاح سرقة بإجمالي سنوات سجن 16 مؤبد -69 سنة"، بمنطقة زراعيه متاخمه لمسكنه بنجع الخطاطبة بقرية السمطا قبلي دائرة مركز دشنا ولدى استشعاره بالقوات بادر وشقيقه جمال، 17 سنة بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها فبادلتهما بالمثل.
وتمكنت القوات من إحكام السيطرة الأمنية، وأسفر ذلك عن مصرع العنصر، وعثر بجوار جثته على بندقية آلية وبخزينتها 5طلقات و2 هاتف محمول، وعثر علي كميه من المخدرات ومبلغ مالي، وعثر علي رشاش متعدد، بندقيه آلية وبخزينتها 25 طلقة، وتمكن شقيقه من الهرب متخليا عن بندقية آلية و21 طلقة من ذات العيار، وفي وقت لاحق توجه المتهم لمستشفى قنا العام مُصاباً بعيارين ناريين بالقدم اليمنى "تم التحفظ عليه وتعيين الحراسة اللازمة
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التعليقات على مقتل صاحب فيديو علاج كورونا بالمخدرات في تبادل إطلاق نار مع الأمن
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